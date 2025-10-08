Desde hace un tiempo los vecinos de Calingasta vienen planteando dudas sobre el monto y la forma en la que se realizan las facturas del servicio de energía eléctrica.

Más de 300 vecinos se organizaron para presentar un petitorio que reunió cerca de 1000 firmas, buscando una respuesta, tras este pedido el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) visitó el departamento y escuchó las inquietudes de los usuarios.

Desde Calingasta, el periodista Omar Toro, informó que una delegación de vecinos se reunió con autoridades del EPRE para exponer la problemática. El reclamo principal no solo se centra en la subida general de las tarifas, sino en particularidades que afectan desproporcionadamente a los habitantes del departamento.

Según el testimonio de los usuarios, una de las principales irregularidades denunciadas es la mala recategorización en el consumo y los ingresos.

Recategorización Automática: Varios vecinos manifestaron haber sido inscriptos automática o directamente en la categoría de "ingresos medios" sin haber completado el formulario correspondiente o solicitado el cambio.

Planteo

Contradicción de Ingresos: Los afectados argumentan que no poseen los ingresos ni los bienes que justifiquen su inclusión en dicha categoría, lo que les impide acceder a subsidios vitales y eleva drásticamente el costo del servicio.

Tras la reunión, las autoridades del EPRE se comprometieron a tomar medidas concretas para intentar aliviar la situación. Las promesas incluyen:

Tramitación del Subsidio Provincial: El EPRE se comprometió a gestionar el subsidio de la tarifa provincial que, según los vecinos, muchos no están recibiendo.

Revisión y Recategorización: Se llevará a cabo una revisión para asegurar que los usuarios estén en la categoría de ingresos correcta y que sus datos reflejen su verdadera situación socioeconómica.

Control de Medidores: Se realizarán controles aleatorios a los medidores de Calingasta, además de revisar casos puntuales de denuncias por consumos erróneos.