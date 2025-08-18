Desde la Municipalidad de la Ciudad de San Juan expusieron cuál será el cronograma de desratización y desinsectación en todo el departamento.

Durante el turno mañana, las tareas estarán centradas en distintos cuadrantes de la ciudad, con énfasis en la zona de 9 de Julio, Avenida España, Pedro Echagüe, Alem, Entre Ríos, Tucumán y calles internas. Además, los días lunes 18 y viernes 22 se destinarán a la atención de pedidos particulares ingresados por el sistema de reclamos municipal.

En cuanto al turno tarde, el plan de acción abarcará importantes arterias como Ignacio de la Roza, Alvear, Libertador, Urquiza, 25 de Mayo y Alberdi. Allí también se sumará la Avenida España y calles internas. Como en el turno matutino, el viernes 22 se reservará para responder solicitudes específicas de los vecinos.

Desde el municipio recordaron que estos trabajos forman parte de las políticas de prevención y salud ambiental, con el objetivo de garantizar espacios más limpios y seguros. Además, remarcaron la importancia de la participación ciudadana a través de los reclamos particulares para reforzar la cobertura del operativo.