El Mercado de Abasto continúa consolidándose como un punto de encuentro para quienes buscan productos frescos, variedad y buenos precios. Puesteros y comerciantes ofrecen frutas, verduras, carnes y embutidos con valores competitivos, convirtiéndolo en una opción atractiva para las familias sanjuaninas.

Desde la Municipalidad de Capital, informaron los precios de referencia de esta semana, que sirven de guía para los consumidores al momento de realizar sus compras.

Verduras Producto Desde Hasta Papa (kg) $200 $400 Camote (kg) $1000 $1500 Zanahoria (kg) $500 $600 Zapallo tierno (kg) $1500 $2000 Zapallo anco (kg) $1000 $1500 Zapallo inglés (kg) $1000 $1500 Choclo (u) $1000 $1500 Ajo (cabeza) $500 $1000 Acelga (u) $300 $500 Espinaca (u) $300 $500 Tomate perita (kg) $1000 $1500 Tomate platense (kg) $1500 $2000 Cebolla (kg) $400 $500 Cebolla de verdeo (u) $400 $500 Pimiento (kg) $7000 $8000 Morrón (kg) $8000 $9000 Berenjena $1500 $2000 Lechuga $250 $350 Pepino (kg) $4000 $5000 Brócoli (u) $1000 $1500 Remolacha (u) $800 $1000 Repollo (u) $800 $1000 Palta (kg) $7000 $8000 Chaucha (kg) $1500 $2500 Rúcula $400 $500

Frutas Producto Desde Hasta Banana (kg) $2000 $2500 Manzana (kg) $1500 $1800 Naranja (kg) $1500 $1800 Ciruela (kg) $1500 $2000 Mandarina (kg) $1500 $2000 Kiwi (kg) $9000 $10.000 Limón (u) $200 $300 Pera (kg) $1500 $2000 Pomelo (kg) $1500 $2000 Frutilla (kg) $7000 $8000 Mango (u) $1500 $2000 Ananá $3000 $4000 Sandía $1500 $2000

Carnes Producto Desde Hasta Asado $10.000 $11.000 Blanda $10.000 $11.000 Molida común $3500 $4500 Molida especial $8000 $8500 Peceto $13.000 $14.000 Costilla $7000 $8500 Costilla de cerdo $4000 $6000 Matambre $9000 $9500 Chorizo $4500 $6000 Morcilla $4500 $4500 Chinchulines $3000 $5000 Molleja $22.000 $25.000 Osobuco $6000 $6500 Hígado $3500 $4500 Lengua $3500 $4500 Huevos (x30) $4500 $6500 Pollo $3100 $3200 Pechuga $7000 $8000 Mondongo $6000 $7000 Sesos $1000 $1500 Milanesa de carne $7000 $7500 Milanesa de pollo $3600 $4800 Blanda de cerdo $6000 $8000

De esta manera, la feria mantiene su objetivo de garantizar calidad y accesibilidad en la mesa de los hogares, al tiempo que respalda el trabajo de productores y vendedores locales.