El Mercado de Abasto continúa consolidándose como un punto de encuentro para quienes buscan productos frescos, variedad y buenos precios. Puesteros y comerciantes ofrecen frutas, verduras, carnes y embutidos con valores competitivos, convirtiéndolo en una opción atractiva para las familias sanjuaninas.

Desde la Municipalidad de Capital, informaron los precios de referencia de esta semana, que sirven de guía para los consumidores al momento de realizar sus compras.

Verduras

ProductoDesdeHasta
Papa (kg)$200$400
Camote (kg)$1000$1500
Zanahoria (kg)$500$600
Zapallo tierno (kg)$1500$2000
Zapallo anco (kg)$1000$1500
Zapallo inglés (kg)$1000$1500
Choclo (u)$1000$1500
Ajo (cabeza)$500$1000
Acelga (u)$300$500
Espinaca (u)$300$500
Tomate perita (kg)$1000$1500
Tomate platense (kg)$1500$2000
Cebolla (kg)$400$500
Cebolla de verdeo (u)$400$500
Pimiento (kg)$7000$8000
Morrón (kg)$8000$9000
Berenjena$1500$2000
Lechuga$250$350
Pepino (kg)$4000$5000
Brócoli (u)$1000$1500
Remolacha (u)$800$1000
Repollo (u)$800$1000
Palta (kg)$7000$8000
Chaucha (kg)$1500$2500
Rúcula$400$500

Frutas

ProductoDesdeHasta
Banana (kg)$2000$2500
Manzana (kg)$1500$1800
Naranja (kg)$1500$1800
Ciruela (kg)$1500$2000
Mandarina (kg)$1500$2000
Kiwi (kg)$9000$10.000
Limón (u)$200$300
Pera (kg)$1500$2000
Pomelo (kg)$1500$2000
Frutilla (kg)$7000$8000
Mango (u)$1500$2000
Ananá$3000$4000
Sandía$1500$2000

Carnes

ProductoDesdeHasta
Asado$10.000$11.000
Blanda$10.000$11.000
Molida común$3500$4500
Molida especial$8000$8500
Peceto$13.000$14.000
Costilla$7000$8500
Costilla de cerdo$4000$6000
Matambre$9000$9500
Chorizo$4500$6000
Morcilla$4500$4500
Chinchulines$3000$5000
Molleja$22.000$25.000
Osobuco$6000$6500
Hígado$3500$4500
Lengua$3500$4500
Huevos (x30)$4500$6500
Pollo$3100$3200
Pechuga$7000$8000
Mondongo$6000$7000
Sesos$1000$1500
Milanesa de carne$7000$7500
Milanesa de pollo$3600$4800
Blanda de cerdo$6000$8000

De esta manera, la feria mantiene su objetivo de garantizar calidad y accesibilidad en la mesa de los hogares, al tiempo que respalda el trabajo de productores y vendedores locales.