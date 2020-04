Basureros 2.0: Capital colocó contenedores nuevos en diferentes zonas

Las autoridades del departamento de Capital decidieron instalar 14 nuevos contenedores de basura automatizados, para hacer más ágil y sobre todo mas seguro el proceso de recolección de residuos domiciliarios. Los lugares elegidos para ubicar estos nuevos elementos son el Barrio Bardiani, la Villa Echegaray y Lara. Más precisamente en la zona comprendida entre calle Pedro de Valdivia hasta Lateral de Avenida de Circunvalación y desde España hasta calle General Acha.

La Secretaría de Ambiente y Servicios ya comenzó a sumar la mayor cantidad posible de contenedores de residuos domiciliarios, con el principal objetivo de modernizar el sistema de recolección de residuos en el departamento. La Secretaría informa que ya se completó el 70% de un circuito de la zona sur, con la instalación de 42 nuevos contenedores de un metro cúbico.

Finalmente, las autoridades le dieron a los vecinos del departamento de Capital, una serie de recomendaciones para poder cuidar y aprovechar al máximo estos nuevos basureros automatizados:



- Luego de depositar los residuos recuerde cerrar la tapa, ya que el contenedor cumple su función manteniéndose cerrado.

- No depositar residuos que NO sean domiciliarios. Por ejemplo: restos de demoliciones, neumáticos, residuos verdes, etc.

- Depositar los residuos en bolsas debidamente cerradas.

- No trasladar los contenedores de lugar, no pintarlos, no romperlos, no dañarlos ni depositar brazas ni restos de fogatas que aún estén activos y puedan ocasionar un incendio.

- No arroje los residuos fuera del contenedor ni en la vía pública.