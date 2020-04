El mimo que recibieron los recolectores de residuos de Capital en plena cuarentena

Hay muchos sanjuaninos que no pueden realizar la cuarentena obligatoria a raja tabla por que desempeñan tareas primordiales para la vida diaria de la provincia. Uno de esos casos, es el de los recolectores residuos de Capital que siguen prestando servicio exponiéndose al contagio de coronavirus.

Este martes en la mañana, los trabajadores municipales recibieron un mimo por parte de los vecinos de la esquina de Santiago del Estero y Santa Fé. Resulta que estos capitalinos agradecieron a los recolectores por su trabajo con un cartel que dice “Gracias”.

Aunque desde el municipio recomendaron no escribir, ni pintar los contenedores, esto agradó al intendente Emilio Baistrocchi, que aprovechó para agradecer “el trabajo silencioso y permanente de estos trabajadores que no pueden quedarse en su casa”. El jefe comunal además expresó que “mi reconocimiento y agradecimiento a los trabajadores de recolección de residuos de Capital, es de destacar el esfuerzo de quienes que se exponen para brindar un servicio esencial a la población” para después recordar a la población que sea solidaria y no tire la basura fuera de los contenedores.

Este martes, las autoridades del departamento decidieron instalar 14 nuevos contenedores de basura automatizados, para hacer más ágil y sobre todo más seguro el proceso de recolección de residuos domiciliarios. Los lugares elegidos para ubicar estos nuevos elementos son el Barrio Bardiani, la Villa Echegaray y Lara. Más precisamente en la zona comprendida entre calle Pedro de Valdivia hasta Lateral de Avenida de Circunvalación y desde España hasta calle General Acha.

La idea de la Secretaria de Ambiente y Servicios es modernizar el sistema de recolección de residuos en el departamento. La Secretaría informó que ya se completó el 70% de un circuito de la zona sur, con la instalación de 42 nuevos contenedores de un metro cúbico.