Baistrocchi habló sobre los contratados y la prioridad a 'becarios que laburan'

Un conflictivo escenario se generó en Capital luego de que trascendiera que desde la gestión de Emilio Baistrocchi no se renovaron algunos contratos que cumplían funciones en el mismo ente. Por esto, el intendente visitó Banda Ancha y explicó por qué el municipio tomó esta decisión.

'Cuando llegamos nos encontramos con una planta de personal sumamente amplia. Por esto, comencé personalmente a tomar entrevista para conocer qué hacía cada uno, entonces hubo muchos que no se presentaron, que no presentaban las facturas o que sencillamente no se presentaban a trabajar', apuntó el intendente. En este sentido, Baistrocchi argumentó que tras estas faltas, comenzó a priorizar la reducción.

El ex ministro señaló que de 2.000 becarios quedaron 1.880, y que de 1.054 contratos quedaron 926. De estos, 150 eran personas que se encontraban fuera del ámbito municipal. 'Si vos tenés un jardinero, no le pagas para que este cuidando el jardín del vecino', ejemplificó.

A esto hay que agregarle los 30 contratos que llegaron a su fin el 31 de mayo pasado, donde 'no se renovaron porque no existía la necesidad de renovarlos, era gente que no tenía tareas presenciales en el municipio', comentó. Además, se redujo en un 20% la planta política pero esto pertenece ya a la plataforma de gestión que había anunciado Baistrocchi antes de ser intendente.

En este sentido, el jefe comunal señaló que esta baja le permitió nivelar las condiciones laborales de algunos becarios. 'Sucede que en este contexto, habían becarios que cobraban $7.000 y que aún no podían crecer en el municipio. Se trata de gente que labura todos los días, por eso decidimos ascenderlos a una ayudantía donde podrán cobrar $15.500', detalló.

Estos movimientos generaron malestar en el sector sindical, lo que provocó una respuesta al Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales. 'Hay cosas que no tienen que ver con derechos del trabajador y conozco bastante porque he tenido que pasar por algunas funciones donde tuve buena relación con los gremios, pero yo dignifico al trabajador, no a una caja de acción o al cajero automático', argumentó.