Así viven la fase 1 los recolectores de residuos de Capital

El pasado sábado, en el primer día de la vuelta a la Fase 1, Canal 13 charló con dos recolectores de residuos del municipio de Capital. Los trabajadores expresaron su miedo por la situación con respecto a salir a la calle y enfrentarse al virus. Además comentaron sus primeras sensaciones de este retroceso que decidió realizar el gobierno de la provincia.

El primero de los empleados municipales manifestó no tener palabras para expresar lo que sentía, pero tiene fuerzas para salir a trabajar. “Estamos un poco preocupado porque no sabemos con qué situación no vamos a encontrar”, afirmó el hombre que estuvo trabajando durante toda la cuarentena, pero que este momento en particular le da temor e incertidumbre.

Por otro lado, su compañero expresó que toda la cuarentena viene trabajando con toda la expectativa que genera el virus. A su vez aseguró que desempeñan su labor diario, tomando todas las precauciones y “trabajando en equipo que es lo que nos queda”, según afirmó. Por último, indicó que ahora tienen más cuidado y precaución que antes.