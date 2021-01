Capital reinauguró una tradicional fuente

Este miércoles quedó reinaugurada la fuente ubicada en Avenida Libertador y Las Heras, en Capital. Desde el municipio señalaron que esta fue la primera de 13 más que recuperaran. La obra contó con fondos tantos provinciales, como municipales y de la Legislatura.

Cabe señalar, que la icónica fuente pasó décadas sin funcionar. Sin embargo, en la presente jornada, en un acto que contó con la presencia del gobernador Uñac, el intendente Baistrocchi puso la puso en funcionamiento y luego destacó: ‘recuperarla es mejorar nuestro patrimonio y luchar contra la desidia’.

El intendente Emilio Baistrocchi destacó que esta obra sencilla encierra dos dimensiones muy trascendentes. “La envergadura de la obra no es tanta, pero una cosa importante es el trabajo mancomunado para poner en funcionamiento esta fuente. Lo segundo es la recuperación de un espacio importantísimo para la provincia y la Capital”. Baistrocchi agregó que “esto es de todos los sanjuaninos y tiene un significado no menor y es que las cosas funcionan”.

Con ese espíritu, la Municipalidad de Capital instruyó a un equipo encargado de obras menores y se propuso comenzar a reparar otras fuentes similares que por falta de mantenimiento no están operativas como la de la Plaza de Desamparados, Plaza Aberastain, Rioja y Central; entre otras 13 relevadas.

El gobernador por su parte manifestó que. "Cuando trazamos objetivos comunes no importa la jurisdicción. Esto es emblemático. No recuerdo cuándo he visto funcionar esta fuente por última vez. Este lugar es la foto que define la identidad de los sanjuaninos. Y este eje cívico, cultural, deportivo; se verá enaltecido".

Desde la municipalidad de Capital detallaron que las tareas implicaron los diseños hidráulicos y eléctricos con sus correspondientes ejecuciones además del embellecimiento general con un sistema de luces y el acondicionamiento de toda la zona circundante.