Capital estrenó luz LED en un sector muy demandado por los vecinos

Avanza a paso firme la gestión del intendente Emilio Baistrocchi para finalizar el año con Capital 100% luz blanca. Es notorio el cambio con el reemplazo de lámparas en donde había luz amarilla de sodio es notorio. Pero el impacto es aún mayor en zonas donde directamente no había luminaria en absoluto. Es el caso de la calle Salas Castro, ex América del Sur, desde Cereceto a Avenida Libertador Gral. San Martín en Concepción. Es la calle que bordea al correo Andreani, una zona de mucho tránsito diurno pero esquiva al caer la noche. Hasta ahora.

“Antes era un peligro ni estaba asfaltado. Ahora la calle bien hecha y las luces uno se siente seguro” comentó Fabricio, uno de los vecinos de la zona. “No lo puedo creer, desde 1990 por lo menos no teníamos esto es increíble” dijo otro de los vecinos. “Llegaba a casa y me llevé una grata sorpresa con las luces. Se ve hermoso y la alegría que nos da no se explica”, comentó otro concepcionista.

Este reemplazo es parte de lo planificado para el distrito Concepción que ya tiene este tipo de luminaria en Benavídez desde calle Salta a Necochea, calle Pedro Echagüe desde Avenida Rioja hasta Alem, en calle Mendoza, Tucumán y está en agenda el cuadrante comprendido entre Lateral de Circunvalación, Mendoza, San Lorenzo y Tucumán. Además se completó con luz blanca el alumbrado de barrios y villas comprendidos entre Salta, Benavídez, Ruta 40 y Circunvalación norte.

La meta de la Municipalidad de Capital es llegar a fin de año con 100% de luz blanca y luego avanzar un paso más hasta tener todo el departamento con luz LED.