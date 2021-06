Llegó la revolución de la luz blanca a un tramo neurálgico de Trinidad

Con la presencia del intendente Emilio Baistrocchi, vecinos y comerciantes de la zona; quedó inaugurada en la noche del miércoles la nueva iluminación LED en calle General Acha, en Trinidad.

“Es un momento histórico para nuestra zona” celebró el vecino trinitense José Klinsky. “Una mañana vimos todo un despliegue y me acerqué a preguntar. Me dijeron que iba a cambiar el barrio. ¡Me alegró tanto! Soy vecino de hace 60 años en esta ciudad y veía que crecía el departamento en otros puntos cardinales y no en estas calles emblemáticas como la Mendoza, General Acha, Tucumán; hasta hoy” dijo el hombre.

En el tramo de Pedro de Valdivia hasta Brasil se hizo un trabajo integral de excavación para realizar los pozos, hormigonado y colocación de 30 columnas e instalación del cableado correspondiente al alumbrado de última generación que reemplaza los viejos faroles colgantes de luz amarilla de la década del 60. Un trabajo similar se efectuó en calle Tucumán y en calle Mendoza con luz LED.

Asimismo el intendente Baistrocchi tomó la palabra. “Multiplicamos por cinco lo que se invertía en obra pública. Cuando tuvimos que pensar en dónde invertir priorizamos. Ya pavimentamos el 100% de Capital para dar a todos los vecinos condiciones iguales. Ahora estamos con el recambio lumínico. Estamos a 1658 lámparas de transformar Capital con luz blanca”, dijo el jefe comunal.

Cabe recordar que el año pasado por gestión del FODERE ante el gobierno provincial se hizo una inversión de $25 millones para la compra de luminarias LED. En no más de 30 días se licitará la compra por $31 millones en más luminarias LED. Asimismo, se está gestionando ante el Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría de Obras Públicas de la Nación fondos por $120 millones para transformar a toda la ciudad en luz blanca.

La Municipalidad de Capital lleva adelante estas mejoras con la intención de brindar mayor seguridad en la zona y optimizar la calidad de la iluminación con menor consumo e impacto ambiental..