Capital capacitó a su personal y contará con nuevos inspectores municipales

Desde el inicio de la gestión, el intendente Emilio Baistrocchi propuso mejorar la situación laboral del personal con capacitación y crecimiento en cada puesto. El objetivo es fortalecer la Municipalidad de Capital como institución prestadora de servicios en beneficio de los vecinos, en un ambiente de trabajo propicio.

En esta oportunidad se entregaron certificados a 48 trabajadores instruidos y evaluados por personal del Juzgado de Faltas municipal de forma coordinada con personal capacitado de la Dirección de ECO.

Cada flamante inspector recibió con mucha emoción la copia del decreto que lo autoriza a cumplir con esta función. Mónica García expresó su alegría. “Este reconocimiento es de un gran valor particular para mí, porque reafirma que con esfuerzo y responsabilidad se puede llegar lejos. Lo recibo con mucha ilusión, desde hace 4 años soy parte de este gran equipo, en el que me formaron con valores, capacitaciones y metodologías de trabajo. Comencé siendo asistente de ECO y en poco tiempo logré el puesto de chofer profesional del servicio de Monitores Urbanos. Habiendo logrado una de mis metas, se la dedico a todas y cada una de las personas que me han apoyado”, dijo la mujer.

Por su parte el secretario del Juzgado de Faltas, Alfredo Carrizo, resaltó la responsabilidad y el grado de asistencia a los cursos de capacitación. “Me veo en la obligación de destacar en esta gestión el respeto a una política de estado que tiene 11 años de duración. Y lo han demostrado manteniéndola y sumándole. Conocemos el grado de atención que pusieron, el esfuerzo y también la pasión, las ganas de acceder no por un cargo sino realmente porque se compenetran con la función de inspectores”.

El secretario de Ambiente y Servicios Javier Rodríguez felicitó a los presentes y puso en valor la evolución que ha tenido esta capacitación. “Hablamos de una instrucción que tiene que ver con la regulación vehicular, avanzamos con aspectos comerciales y ambientales; pero además estamos formando personas”, destacó. “Ustedes nos resuelven situaciones que pasan a diario, entre el vecino y el municipio. Con su presencia podemos solucionar malas conductas sin la necesidad de la infracción. Y esto queda como enseñanza. La verdad que para nosotros tienen un protagonismo en la primera línea”, dijo Rodríguez.

El personal recientemente instruido reforzará los controles que ya realizan las distintas direcciones dependientes de la Secretaría de Ambiente y Servicios a fin de mantener el orden y lograr el correcto uso y disposición de bienes y servicios públicos. Dirección de ECO, controles de tránsito y correcto estacionamiento, controles de arbolado y limpieza urbana; son algunos de los sectores a los que serán asignados.