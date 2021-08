Capital renovó un espacio verde muy significativo en Trinidad

Con la inauguración de la remodelada plaza de Villa Maturano, la Municipalidad de Capital concretó la recuperación de un nuevo espacio verde, que fue puesto a disposición en las mejores condiciones para los vecinos de Trinidad.

El pedido del intendente Emilio Baistrocchi a su equipo fue mejorar la calidad de vida de los capitalinos en todos los distritos por igual. Por eso, estas acciones fueron planificadas entre vecinos y municipio, con el fin de mejorar la zona de esparcimiento que fuera realizada por la comunidad hace muchas décadas.

En esta oportunidad se realizó una intervención integral similar a la realizada en otras plazas de Concepción o Desamparados. Se invirtieron más de $980.000 y las tareas comprendieron demolición para luego rellenar, compactar y construir versiones, rampas y mejoras en la zona de juegos y jardinería. Además se completó con parquización nueva y rocas ornamentales, junto a la señalización vial circundante.

En un acto que se llevó a cabo durante la tarde del lunes, la vecina Susana Sánchez tomó la palabra para agradecer las obras. "Esta transformación que se ha concretado y se hizo realidad gracias al apoyo del equipo de la Municipalidad la queremos agradecer. Por habernos escuchado a cada vecino, con todas sus inquietudes. Esto es un espacio que hemos proyectado para poner en valor. Es el punto de encuentro para toda nuestra comunidad. Gracias señor intendente por este esfuerzo en medio de la pandemia, que hemos estado esperando y la municipalidad hizo todo esto para que lo disfruten los vecinos" dijo la mujer.

Luego el intendente tomó estas palabras y agregó que aún antes de asumir la gestión, por pedido también del gobernador, "hemos puesto el ojo en la calidad de vida de los vecinos, en que todos tenemos que tener nuestra plaza, donde crecer, donde desarrollarse y donde los chicos jueguen; donde el barrio se reúne. Digo esta villa tiene una historia, creo que los años 40 ó 50 en que se empezó esta villa, hace más de 25 ó 30 años la unión vecinal y de ahí todo casi hecho a pulmón. Así que nosotros un pulmón más para que juntos sigamos construyendo esta villa y construyendo toda la Capital" destacó el jefe comunal. Ademas anticipó que llega el recambio de luminarias en el marco de un plan de gestión que comenzó hace dos años.

El gobernador Sergio Uñac por su parte destacó esta vinculación. "Con Emilio tenemos una historia de trabajo conjunta. Estar acá me trae muy gratos recuerdos. Yo me he criado en esta tarea que es recoger la necesidades de la sociedad y transformarla desde ese primer eslabón que tiene la democracia, que es el municipalismo. Para quienes creemos en el municipalismo, una obra o un servicio implica muchísimo, por grande o por pequeño que sea. Porque en el medio de eso significa que el funcionario municipal, en este caso el intendente, ha tenido un previo contacto con cada uno de los vecinos. Ha venido y ha conversado, han determinado necesidades, han planificado para el presente y, fundamentalmente, para el futuro".

Acompañaron el acto el presidente del Concejo Deliberante Ariel Palma, la concejal Iris Romera, los seis secretarios del gabinete municipal, y los precandidatos del Frente de Todos Fabiola Aubone, Marita Benavente y Marcelo Trujillo junto a Raúl Tello, secretario de Estado de Medioambiente.