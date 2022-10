La villa Fausto Carrasco estrenó obras de urbanización por primera vez en su historia

Desde el pasado sábado, 145 familias disfrutan de mejoras urbanas que potencian una zona muy tradicional de Trinidad. Pese a estar dentro del anillo de la Circunvalación, muy cerca del centro de San Juan, esta villa Fausto Carrasco en sus 70 años de antigüedad no tenía obras básicas de todo complejo urbano. Hoy lo consiguieron, gracias a un proyecto de recuperación urbana que en la gestión del intendente Emilio Baistrocchi se ha desarrollado en todos los distritos de Capital, por igual.

Veredas, rampas, cordón, luz LED; la señalización, los carteles de las calles: obras básicas de urbanización hoy son una realidad. En Fausto Carrasco se invirtieron casi $18 millones de fondos nacionales “Argentina Hace I”, más fondos propios: $800.000 para la luz y $ 450.000 en demarcación vial y señalización.

'Esto ha sido revolucionario para nosotros, nos parecía imposible y hoy disfrutamos de que los niños salgan a jugar y los vecinos a tomar mate a la vereda', dijo el vecino Federico Ramírez. 'No tengo más que palabras de agradecimiento. Nosotros soñamos con vivir en una Argentina, un San Juan y un barrio con dignidad. Si la comunidad se organiza y el estado está presente como hoy, las cosas pueden mejorar para todos', expresó.

El intendente Emilio Baistrocchi explicó el proceso para lograr los fondos de urbanización. 'Teníamos que tomar la decisión por dónde empezar y empezamos por las zonas más postergadas y con menor inversión. En 2021 fuimos con el gobernador Uñac a Buenos Aires y solicitamos el crédito de $120 millones que hemos distribuido en varios lugares como Villa Carolina, Villa el Pino, Villa Safe, Santa Elena y la Rioja Chica o Villa del Parque'.

'Nosotros creemos fervientemente en el objetivo de ir logrando que todos puedan tener las mismas condiciones: pavimento, veredas, LED, Contenerización. La política es una herramienta generadora de resultados que generamos entre ustedes y nosotros. 'Nos vamos y la Villa Fausto Carrasco se queda feliz, ustedes tienen que cuidar las obras logradas, unidos, y seguir motorizando el progreso de este barrio', dijo Baistrocchi.

Por su parte el vicegobernador Roberto Gattoni destacó el cambio en la zona, tras la intervención municipal. 'No me sorprende de Emilio. Tiene un modelo de gestión inclusivo, no ha dejado rincón de la capital por visitar y cumplir. Es muy importante su capacidad de gestión y de armar equipo. Él sabía por dónde empezar. Empezó por bajar gastos de la política, bajar funcionarios antes de asumir y destinar esos recursos a obras para los vecinos. Por eso hoy estamos disfrutando de esto que da más urbanidad, más comunión y más seguridad. Los felicito', cerró el vicegobernador.