Para andar en lancha: un transitado cruce amaneció repleto de agua

Este viernes 23 de diciembre comenzó con un dolor de cabeza para conductores y transeúntes que circularon por un popular cruce del departamento Capital. Esto se debe a que las acequias rebalsaron y el asfalto se llenó de agua que los vehículos salpicaban en todas las direcciones.

Este problema se registró puntualmente en la intersección de Avenida Ignacio de la Roza y calle Las Heras. En esta zona las cunetas se encontraban llenas de la basura que arroja la gente que transita por la zona, junto con todas las hojas que caen de los árboles. A raíz de ello, cuando se libera el agua se forma un tapón que provoca la inundación de la calzada.

Esto no sólo se puede tornar riesgoso para los rodados que circulan por la zona, sino que también se vuelve un dolor de cabeza para los peatones que caminan por la zona. Esto se debe a que muchos conductores no son conscientes de las salpicaduras que generan, por lo que no reducen su velocidad y terminan mojando a las personas a su alrededor.