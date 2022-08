Capital y CAME fortalecerán el desarrollo del centro comercial a cielo abierto

La Municipalidad de Capital articuló con el sector privado una nueva acción para contribuir al fortalecimiento competitivo de las pequeñas y medianas empresas dedicadas al comercio minorista y a la prestación de servicios en Capital. Este fue el eje del convenio que firmaron el intendente Emilio Baistrocchi, el director de Comercio de CAME nacional Fabián Tarrío y el presidente de la Federación Económica Dino Minnozzi.

En esta primera etapa CAME brindará asistencia técnica y capacitación a los comerciantes con profesionales mientras que la municipalidad afectará al proyecto a un coordinador entre el comercio y las áreas municipales (Comercio, Turismo, Cultura, Deportes, etc.) además, CAME hará un aporte financiero de $ 60.000 mensuales por 18 meses para costos administrativos. Asimismo, la Federación Económica de San Juan aportará al proyecto los espacios para desarrollo de las conferencias, talleres y cursos de capacitación que se realicen, como también el equipamiento de proyección informático y audio, suficiente para el número de participantes previstos en cada actividad, personal para la toma de encuestas a comerciantes y prestatarios de servicios y para el relevamiento de comercios.

El objetivo es desarrollar y promocionar los principales ejes comerciales del área central de la ciudad Capital como un centro comercial abierto, cuyas acciones potencien las posibilidades de las pequeñas y medianas empresas comerciales y de servicios, en particular las vinculadas al turismo, fomentando la dinamización comercial en la ciudad, generando a la vez mayor riqueza y empleo a nivel local.

Fabián Tarrío de CAME explicó que 'representamos a 1491 cámaras de todo el país, para asistir al comercio minorista y se nos ocurrió mejorar los centros comerciales. Esto hace que lo público y privado estén juntos para lograr un objetivo, que favorecen a toda la comunidad' dijo Tarrío. 'Queremos que el comercio sea atractivo. Este trabajo entre el comercio y el turismo que redunde en un beneficio más hacia fin de año' aseguró el dirigente nacional.

Por su parte el intendente Emilio Baistrocchi destacó que 'la agenda política de esta gestión tiene que ver con la agenda diaria y habitual de cada uno de los vecinos de la ciudad y las actividades que acá llevamos a cabo. En el tema comercial y en lo que hace a las acciones que vamos a emprender en el microcentro, nos hemos asesorado con referentes de la actividad comercial. Este convenio tiene que ver con nutrirnos y generar una sinergia con los representantes del centro comercial'.

Además, anunció que 'ahora empezamos una obra que será inédita y que tiene que ver con la reparación de todas las veredas, reposición de las tasas de arbolado y mejoramiento de cordones del microcentro. En septiembre comenzaremos con el trabajo que será entre Avenidas Córdoba, Libertador, Rioja y calle Catamarca. Además, también iluminación peatonal que comenzamos por Avenida Ignacio de la Roza en unos días nada más. Pero más allá de la infraestructura, que es importante, tiene que ver con el pensar, pensar nuestra ciudad Capital a futuro y para esto, las ideas que nos puedan aportar son cruciales'