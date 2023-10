Día de la Madre: mucha consulta pero poca venta en el comercio de Capital

Se acerca una de las fechas más importantes para el comercio en todos los departamentos sanjuaninos. Se trata del esperado Día de la Madre, uno de los momentos en el año en que más expectativa de venta existe. En ese marco en el departamento Capital detectaron que los clientes consultas por múltiples productos, pero son muy pocos los que terminan concretando las compras.

Laura Zini, presidenta del Centro Comercial de Capital, contó en Cien por Hora que sumado a esta fecha conmemorativa también esta iniciando la temporada de primavera - verano en varios sectores. Sobre todo los rubros más consultados son indumentaria, calzado y marroquinería.

'Estamos monitoreando desde fin de semana pasado que es cuando se empieza a ver como esta acudiendo el público al comercio y hemos notado que es muy poca la actividad. Los clientes visitan los comercios, analizan los precios y los métodos de pago pero no se están concretando las ventas como en otros años. Tiene que ver con la incertidumbre, la fluctuación del dólar que no nos deja respirar, esto ya no es ni semana a semana es día a día', expresó.

Siguiendo en la misma línea, Zini remarcó que una familia tipo busca principalmente gastar su dinero en salud, transporte y alimentos. Debido a esto es poco el margen que les queda para destinar a regalos y demás compras que no son realmente una necesidad primaria.

'Hubo muchas consultas en el rubro deportivo, calzado, indumentaria, belleza, perfumería y marroquinería. También otros rubros pero que se ven más relegados por el ticket promedio que son joyería o electrodomésticos y electrónica. Sin lugar a dudas indumentaria y calzado son los que llevan la delantera. El consumo de una familia tipo esta centrada en alimento, transporte y salud, queda muy poco para lo que puedan gastar en otra cosa. Se esta buscando mucho, por eso se retrasa la concreción de la venta, porque se busca mucho el precio', manifestó.

Por último, la entrevistada contó cuál es el monto aproximado de dinero que están gastando los sanjuaninos para agasajar a sus madres. En ese sentido aseguró que se espera que el monto del ticket promedio sea menor a lo que se desembolsó en el año 2022.

'Creemos que el ticket promedio va a ser más bajo que el año anterior considerando los valores de inflación que tenemos. Si tomamos el rubro calzado e indumentaria, va a estar entre los 10.000 y 15.000. En otros sectores quizás va a estar un poco más elevado, pero sobre ese precio va a estar el ticket promedio. El problema que viene con el pago con tarjeta es que la gente, hay que ser realista y decirlo, ha quedado muy endeudada con su tarjeta de crédito entonces hay muy poco margen de crédito para poder utilizarla a esta altura del año. Hay tarjetas de débito que te permite comprar en cuotas, hay varias opciones', sentenció.