Conflicto por el concurso de pase a planta: 'Cumplimos con lo prometido a trabajadores'

En la Municipalidad de Capital ya establecieron la fecha en la que los contratados y becarios pueden anotarse para un nuevo concurso para pasar a planta permanente. Esto generó una suerte de conflicto con las futuras autoridades del departamento, debido al hecho de que esto se dará muy cerca del 10 de diciembre que es la fecha de transición. En ese sentido desde el Gabinete aseguraron que esto se hace siguiendo el nuevo estatuto y para cumplir con los trabajadores.

Sergio Mordacci, coordinador de Gabinete de Capital, contó ante el móvil de Canal 13 de donde surge esta nueva posibilidad de ingresar a la planta permanente del municipio. En ese sentido remarcó que este será el tercer concurso que concreten, el cual tendrá las mismas características de los dos anteriores.

'Entendemos que es un compromiso que asumió nuestra gestión, al llevar adelante este proceso de transformación que tiene que ver con un nuevo estatuto que fue votado por unanimidad en el Concejo Deliberante. El mismo establece que todos los años la Municipalidad en función de sus vacantes debe llamar a concurso para cubrirlas. Hay una cantidad muy importante de trabajadores que están en una situación no regular, no es normal que algún trabajador que lleve más de 5 o 20 años no tenga aportes, obra social y una previsión', expresó.

Sumado a esto, Mordacci aclaró que por un tema de tiempos ellos no terminarán de sumar a la planta a los ganadores del concurso. Justamente debería ser la próxima gestión la que le de el visto bueno a los contratados y becarios que rindieron con el objetivo de ser formalizados.

'Laciar tuvo una primera reunión con el intendente, quien le manifestó que está a disposición para hacer una transición. Es un municipio que esta administrativa y financieramente ordenado, vamos a hacer una transición transparente. Entendemos que es un tema que vamos tener que transicionar porque tenemos un tema operativo en el medio, pero están dadas las condiciones para que esto se pueda dar', manifestó.

Por último, el entrevistado reveló cuántas personas podrán anotarse para formar parte del concurso y cuáles es el requisito mínimo que deben cumplir estos trabajadores para poder sumarse.

'Las personas que pueden concursar, es personal que lleva más de 4 años vinculado al municipio. Arrancamos ahora el 18 de octubre con las inscripciones. Durante todo el mes se pueden anotar, durante noviembre y diciembre se hacen evaluaciones de antecedentes. Ya en febrero se hacen los exámenes y en marzo se concretarían los pases a planta. Son 240 vacantes en las cuatro agrupaciones que tiene el municipio que son profesionales, administrativo, maestranza y servicios. Más de 1200 están en condiciones de inscribirse', sentenció.