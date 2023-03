En Capital: comienzan con la pavimentación de 4 barrios y de Av. Córdoba

Siguen las obras de pavimentación en Capital. Algunas de las novedades fueron anunciadas por el intendente Emilio Baistrocchi en el móvil de Canal 13.

Según detalló el mandatario municipal, 'hoy en la Capital, el plan más importante en materia de pavimento en la última década. Hemos terminado de pavimentar calles de tierra y estamos trabajando incansablemente para recuperar pavimento urbano, no solamente de las periferias, sino también del centro'.

'Ya se repavimentó la avenida Central y estamos por finalizar la segunda etapa. Vamos a comenzar con la avenida Córdoba. Además, el lunes que viene comienza otro plan de pavimento que es el de pavimento urbano donde vamos a los barrios con el mejoramiento de pavimentos, son mil millones que vamos a estar invirtiendo' confesó el intendente Baistrocchi. En la misma línea, referenció a que su plan tiende a la recuperación del departamento en lineamiento con la obra pública.

Sobre la pavimentación en los barrios dio a conocer que 'Vamos a empezar con barrio bancario, universitario, jardín municipal. Esos son barrios que datan de hace 45 o 50 años de entrega y tiene pavimento muy dañado. Después nos vamos a Concepción y Trinidad'. Otro de los datos que señaló es que la Avenida Córdoba va a llevar por lo menos 6 meses de obra debido a la complejidad.

Algo que no dejó pasar el intendente durante su alocución es lo respectivo a la campaña electoral y algunos 'ataques' que recibió por parte de uno de sus adversarios en el mismo frente. Sobre ello indicó 'el diablo sabe más por el viejo que por diablo. No voy a entrar en eso'. Luego mencionó 'pero si hay algo que me pareció interesante en algo que dijo sobre tu campaña Leonardo Gioja, es sobre pavimentar e iluminar, que es lo mismo que nosotros hemos, con muchas creces'.

De este modo, aludió, 'tenemos básicamente el mismo proyecto. Nosotros hemos podido mostrar cómo se hace, eso está bueno porque eso es lo que necesita la gente y lo que nos pide'. A la vez sentenció 'yo lo que voy a apelar es a la gestión, en eso me van a encontrar'.