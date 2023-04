Atención 24 horas: Capital creó un centro de monitoreo y recepción de reclamos

Este viernes en la explanada del Palacio Municipal de Capital se presentó el Centro de Atención al Vecino. La actividad estuvo encabezada por el mismo intendente Emilio Baistrocchi.

Del acto también participó la secretaria de Ciencia y Técnica, Marita Benavente; además del director del CISEM, Emanuel Torés. El móvil de Canal 13 estuvo en el lugar y dialogó con los funcionarios, además de contar cómo funciona este centro de monitoreo y recepción de reclamos vecinales.

"Lo que nosotros hacemos es derivar ese llamado al 911, que se haga al 147 por cualquier razón, lo derivamos y se da la respuesta del CISEM", manifestó el intendente.

"Tenés una diferencia bastante básica, el 911 atiende solo emergencias; por ahí te llaman al CISEM para consultar las farmacias de turno, lo tenés que hacer al 147; o la caída de un árbol, lo tenés que hacer al 147; pero el 911 ya no te va a decir 'no, acá no atendemos', va a pasar la llamada al 147", explicó Baistrocchi.

Por su parte, Marita Benavente explicó que para este Centro de Monitoreo "se invirtieron 20 millones de pesos; son fondos de Ciencia y Tecnología, nacionales y provinciales, para ayudar a que Capital sea eficiente".

Finalmente, el director del CISEM dijo que "quisimos aportar al municipio esa derivación de todo este tipo de reclamos quela gente lo hace a través del 911. Desde la pandemia hasta acá la gente utilizó la línea del 911 para cualquier tipo de consultas, ahora lo hace a este nuevo número, al 147".

Mirá el informe del móvil de Canal 13 y enterate de cómo funciona este sistema.