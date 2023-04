Baistrocchi inauguró una nueva plaza en Capital

Durante la tarde de este martes, Canal 13 asistió al acto de inauguración que llevó a cabo el intendente de Capital, Emilio Baistrocchi, en el Barrio 5 de Diciembre. Estas fueron sus declaraciones.

"Nosotros hoy nos dedicamos a hacer, a mejorar, nos dedicamos a realizar todas las cosas que aún nos hacen falta. Porque al llegar al municipio encontramos una estructura capitalina muy deprimida y acá está Ariel Palma, presidente del Concejo y los concejales Beatriz Muñoz y Alfredo Nardi, con quienes nos pusimos a trabajar en revertir algo. Sin eso no podría haber estado esta nueva plaza, porque la Capital en 2019 invertía el 2% de sus recursos en obra pública en pavimento, en plazas, en luces y todo lo que tenía que ver con mejoramiento", destacó el intendente.

Mas adelante, el jefe comunal comentó que en la actualidad se invierte mucho mas en obra pública que en las gestiones anteriores. Favoreciendo de esta manera inclusive a sectores que antes eran olvidados, como el el caso de las vías periféricas.

"Hoy con los concejales presentes y el equipo de trabajo, hemos logrado invertir el 20% y queremos mas. Por eso hay tal cantidad de plazas y por eso mayores obras de pavimento. Incluso llegamos a hacer cosas que no son propias del municipio, como la reparación de veredas pero vemos que las tenemos que hacer. Porque es una necesidad para que los vecinos transiten bien y que en algunas vías periféricas en las que jamás conocieron una vereda, hoy la tengan", concluyó Emilio Baistrocchi.

"El vecindario que mas pide y se organiza, es el que mas crece"

Finalmente el intendente resaltó el poder del acuerdo entre vecinos. Y se comprometió a continuar trabajando, en pos de mejorar las condiciones de Capital.

"Me ha tocado pasar por muchos barrios, consorcios, lugares y he visto que los que avanzan son los que mas piden y los que mas organizados están. También me ha tocado pasar por barrios en que no existe vecindad, y no existe comunidad de intereses. De hecho en algunos lugares, se miran de reojo y les cuesta tirar para el mismo lado. Pero yo veo ustedes una comunidad muy linda, de gente que vive desde hace muchísimo tiempo y se nutre. Se unen por las necesidades, pero también por el vivir diario. Espero que el Barrio 5 de Diciembre siga creciendo, que nosotros podamos seguir ayudandoles", afirmó el funcionario.