Dueños de camiones cisterna contratados por Capital reclamaron por reducción de turnos

Este lunes en la mañana camioneros que prestan servicios para el Municipio de la Capital llevaron adelante un reclamo, pacífico, debido a que no entienden el motivo por el cuál les empezaron a quitar turnos de trabajo, afectando sus salarios en forma directa.

En ese marco José Sánchez, uno de los trabajadores que manifestó con sus compañeros junto a las unidades en la Plaza Di Stéfano, contó lo que ocurre al móvil de Canal 13.

"Nos estamos manifestando pacíficamente. Aparte no perdimos nuestro día de trabajo, solo nos habían parado hoy día y eso es lo que queríamos definir esta situación", detalló.

"Nos han parado viernes, sábado y lunes. Nos están sacando turnos de trabajo, nosotros nos pagan por turno. Cada camión que trabaja en la mañana tienen un turno, y en la tarde tienen otro turno", explicó. "Realmente no tienen un muy buen sueldo y a medida que nos paran nos están sacando el pan del bolsillo", analizó.

"No nos han dicho el motivo, simplemente estuvimos hablando con gente de Servicios y nos dijeron que esto se hacía porque estaba faltando un poco de dinero para cubrir una parte, pero como en esta temporada no hace falta tampoco tanta agua en las plazas por es emotivo nos estaban parando. Pero estuvimos reunidos la semana pasada y nos comentaron que no nos iban a parar más o que nos iban a avisar", detalló Sánchez.

"Con la gente de las Municipalidad realmente no tenemos ni una queja. Venimos trabajando muy bien, en ningún momento nos hicieron faltar plata. Siempre tuvimos un buen diálogo con la gente del municipios. Esto ha pasado después de las elecciones, hemos comenzado a tener estos problemas. Estamos trabajando, facturando y cobrando en término. En ese sentido no nos podemos quejar", expresó.

Ante la consulta por su arancel, "nosotros firmamos un contrato de trabajo en agosto del año pasado, que se vence ahora. Pero fuimos arreglamos los precios cada 6 meses y arreglamos la ultima vuelta con el municipio fue en diciembre, y en hasta ahora estamos trabajando siempre con el mismo precio", dijo el manifestante.

"Nosotros seguimos aguantando. Primero queremos pelear por nuestra fuente de trabajo y después veremos cómo podemos hablar con la gente del municipio para tratar de arreglar un poco el precio del turno", explicó Sánchez.

También detalló que la protesta es de "los camiones cisternas, los camiones abiertos están trabajando normal. Los camiones cisternas son 24-26".



