Los datos que debes tener en cuenta de la campaña 'Mujeres más sanas'

El móvil de Canal 13 llegó hasta el subsuelo de la Municipalidad de la Capital donde se lleva a cabo la actividad de Mujeres Más Sanas. Sobre ello, charlamos con o la licenciada Belén Díaz, quien dio a conocer los detalles de la acción de salud.

"Tenemos bastante convocatoria en estas cinco fechas del mes de julio, en lo cual ya tenemos el cupo totalmente agotado" comenzó la profesional. A la vez, mencionó "nosotros hemos abierto el cupo de 30 mujeres y como mucho damos 35 turnos por día en las fechas programadas para que las mujeres entre la edad de 25 a 79 años puedan acceder a este estudio, que es rápido, no doloroso y gratuito".

En cuanto al tiempo que le lleva a cada persona que viene en el estudio, expresó que no tardan más de 20 minutos, que es lo que conlleva la colocación del parche y la entrevista. "Siempre estamos dando la derivación para que las mujeres se hagan mamografía o ecografía mamaria, porque hay que tener en cuenta que este programa, este parchecito mamario, no reemplaza esos estudios de alta complejidad", aludió.

"Estamos haciendo la previa inscripción, ya para lo que es el mes de agosto. Pueden enviar sus datos a través del correo electrónico que es Saludmunicipalsj@gmail.com, o si no, llamando al 430 96 73", informó la licenciada. Allí se le piden los datos necesarios.

Quienes quieran asistir deben tener en cuenta que no pueden ir: las mujeres no estén embarazadas o que no estén dando del pecho. También que no hayan tenido cirugías mamarias previas o cáncer mamario. "Y como muy importante, si hay antecedentes familiares de cáncer mamario o de ovario, recomendamos que venga la familia completa, por temas de que puede considerarse enfermedad congénita", detalló.