Reclamo de camioneros: desde Capital explicaron porque los pararon

En horas de la mañana del pasado lunes 31 de julio, los conductores de camiones cisterna que trabajan para Capital hicieron un reclamo pacífico. Esto tiene que ver con que ellos cobran por cada turno realizado y hacía por lo menos dos jornadas que nos los convocaban. Acerca de esto, una de las autoridades municipales aclaró que se debe a un tema presupuestario.

Darío Molina, secretario de Ambiente y Servicios de Capital, explicó en Cien por Hora que fue lo que ocurrió para que los choferes tomaran esta decisión. En ese sentido manifestó que él ya les había notificado a los propietarios de los vehículos esta medida. Sin embargo aclaró que no es algo permanente que no los hayan hecho trabajar, sino que fue una situación puntual.

'Hemos tenido la mejor predisposición de parte de todos los propietarios de camiones tanque. Lo veníamos hablando durante la semana. Les había surgido preocupación porque les avisamos que no tenían que salir el pasado lunes. Esto tiene que ver con el presupuesto asignado por mes que tenemos, del cual no podemos pasar. Justo el lunes había corte de liquidación del mes de julio y les habíamos pedido que no salgan tanto el lunes como el viernes por ese motivo', expresó.

Seguidamente Molina aseguró que él mismo ya pudo conversar con estas personas. Durante ese diálogo los notificó que todo volvía a la normalidad este mismo martes 1 de agosto. Sumado a esto se comprometió a que si se realiza algún ajuste permanente, él se lo va a comunicar a los propietarios para que notifiquen a los choferes.

'Hemos pasado un rato lindo, estuvimos charlando y ya quedó todo aclarado. Aprovechamos el tema del invierno que por ahí te permite hacer un reajuste, porque no es tanta la demanda de agua en los espacios verdes. De paso colaboramos con la crisis hídrica en San Juan. Era sobre todo para no pasarnos del presupuesto. Lo hemos hecho en distintas áreas que tienen que ver con camiones', sentenció.