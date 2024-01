Rechazo a los despidos en Capital: 'Que saquen a la gente que de verdad no trabaja'

En las últimas horas se conoció la noticia de que desde la Municipalidad de Capital, tomaron la decisión de no renovaron unos 219 contratos firmados en el 2023. En ese sentido los afectados respondieron manifestándose frente al edificio municipal durante la mañana de este martes. Sobre esto pidieron que se desvincule a las personas que 'realmente no trabajan' y no a ellos.

Andrea, una de las trabajadoras cuyo vinculo con el Estado Municipal no fue renovado, le contó al móvil de Canal 13 cómo se enteró de la noticia y cuál es la realidad que vive actualmente. Acerca de esto mencionó que no sólo la despidieron, sino que también le están adeudando un salario.

'El 31 de diciembre se le pidió a todos los capataces que informaran a la gente después de trabajar que estaban despedidos todos los contratos del 2023. En total eran 800 contratos que se han dado de baja. Pedimos una solución porque las nuevas autoridades ni se han presentado, no los conocemos y no nos han dado el motivo de nuestro despido, siendo que hemos trabajado en pandemia, bajo la lluvia y bajo el solo. Todavía nos deben el mes de noviembre', expresó.

Seguidamente la mujer reveló que tanto ella como la gran mayoría de personas que perdieron su trabajo por esta determinación, pertenecían al área de Servicio y Ambiente de la Ciudad de San Juan.

'El 1 de enero también 122 pasantes también fueron afectados, siendo que llevan hasta 10 años trabajando sin conocer los motivos de su despido. Las notificaciones fueron claras, que no se van a retomar los contratos del 2023 y que era una decisión política, eso es lo único que nos han dicho. Nos vamos a manifestar hasta que estemos todos reincorporados, que saquen a la gente que de verdad no ha trabajado o la que no se presentaba, no a los que le pusimos la cara a la limpieza de Capital', declaró.

Por otro lado Carolina, otra de las trabajadores que se vio afectada por esta decisión, también remarcó el enojo que sienten con el hecho de que ningún funcionario se haya hecho presentes para comunicarles cara a cara esta baja de contratos.

'Lamentablemente me enteré que me quedé sin trabajo, es una vergüenza. Es malísimo lo que han hecho porque el señor Emilio Baistrocchi, nos dio la oportunidad de tener un trabajo digno dentro de lo que se puede. Porque cobrábamos 23.000 y pasamos a cobrar 85.000 ahora. No sabemos que hacer ahora, estamos aportando a AFIP es una vergüenza que nos hagan esto. Yo también trabajo haciendo limpieza. De adentro nadie salió formalmente a despedirnos como corresponde, también somos seres humanos', sentenció.