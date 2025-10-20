Analizan colocar un nuevo puesto policial en Villa América para reforzar la seguridad

La intendenta de la Capital, Susana Laciar, anunció que se encuentra en estudio la instalación de un puesto policial fijo en Villa América, en un espacio cedido por la Unión Vecinal del barrio. La medida se enmarca dentro del plan de seguridad que el municipio impulsa junto a la provincia, con el objetivo de reforzar la prevención del delito en distintos sectores de la ciudad.

“Tenemos la posibilidad de poner a punto un nuevo puesto policial en Villa América. La Unión Vecinal nos presta un lugar para poder acondicionarlo y colocar allí una base fija de la Policía”, explicó Laciar.

La jefa comunal destacó el trabajo conjunto entre las instituciones y el compromiso vecinal. “Saben que acá hay una intendenta que gestiona, que pide, que llama. Vamos a hacer una articulación conjunta para que los amigos de lo ajeno no tengan lugar en la ciudad de San Juan”, sostuvo.

Laciar agregó que el nuevo puesto estará acompañado de tecnología de monitoreo permanente, similar al sistema implementado en el Barrio San Martín. “Queremos que los vecinos vean que estamos monitoreando la zona de manera constante, para que quienes delinquen se alejen. En San Juan no deberían tener y no van a tener lugar”, afirmó.

El proyecto de Villa América se suma a las acciones recientes realizadas en el Barrio San Martín, donde se instaló un puesto policial y se avanza en el cerramiento con portones automatizados y la colocación de 26 cámaras de seguridad, de las cuales cuatro estarán conectadas al CISEM.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, destacó el trabajo conjunto entre el sector público y los vecinos. “Se firmó un comodato entre el consorcio y la Secretaría de Seguridad. El consorcio puso a disposición un espacio para instalar el puesto policial y fortalecer la seguridad en toda la zona”, indicó.

Delgado subrayó que la iniciativa se enmarca en la política provincial que busca combinar presencia policial, tecnología y participación vecinal. “Trabajamos sobre tres ejes: mayor presencia policial, analítica de la información y tecnología aplicada a la prevención. Este convenio es el resultado del esfuerzo compartido entre los vecinos, el municipio y el Ejecutivo provincial”, señaló.

El funcionario adelantó que el nuevo puesto se integrará al sistema de vigilancia provincial. “Vamos a vincular las cámaras del consorcio con el CISEM para controlar los ingresos, egresos y movimientos en la zona. Según las necesidades, se definirá la cantidad de agentes y el tipo de movilidad, que puede incluir motos o bicicletas, según lo que sea más eficaz en el lugar”, explicó.

Finalmente, Delgado resaltó que esta experiencia podría replicarse en otros puntos de la provincia. “Estamos trabajando con los vecinos de distintos departamentos para identificar las zonas donde hace falta mayor presencia policial. No hay recursos para cubrir todo el territorio al 100%, pero optimizamos lo que tenemos para dar respuestas concretas”, concluyó.