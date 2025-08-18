Así avanzan las reparaciones en la Plaza Aberastain

La Municipalidad de la Capital avanza con la remodelación integral de la Plaza Aberastain. El proyecto busca mejorar la seguridad, la accesibilidad y la funcionalidad de este tradicional paseo, sin perder su valor histórico y cultural.

Según detallaron desde el municipio, las obras contemplan la renovación de pisos deteriorados, la incorporación de rampas en puntos estratégicos para garantizar la circulación de personas con movilidad reducida y la modernización del sistema de iluminación. En este último caso, se instalarán torres de seis brazos que brindarán mayor cobertura, además de luminarias bajas para reforzar la seguridad durante la noche.

La intervención se lleva adelante bajo un criterio de preservación, respetando la estructura original de la plaza y de los kioscos que forman parte de su identidad.

La Plaza Aberastain, ubicada en una zona céntrica rodeada de clínicas, sanatorios y oficinas, es un punto de encuentro cotidiano para vecinos, estudiantes y trabajadores que transitan por la ciudad. Por ello, el municipio subrayó que el objetivo central de la obra es revalorizar un espacio público icónico, manteniendo su esencia como lugar de reunión, recreación y vida social.