Bono de fin de año: Capital espera entregar 80,000 pesos para los municipales

El martes por la noche en el programa Paren las Rotativas que se transmite por Canal 13, la intendenta de Capital, Susana Laciar, confirmó que también pagará un bono navideño a los empleados de la comuna. En diálogo, no confirmó el monto exacto pero cree que rondará los 80 mil pesos. La Jefa Comunal señaló que la intención es replicar el modelo de mejora salarial que ofrece Marcelo Orrego a los gremios docentes y estatales provinciales en general.

"Las medidas que ha estado tomando el Gobierno Provincial con mucho esfuerzo, desde el municipio las hemos estado acompañando", sostuvo. Prosiguió diciendo que: "Así que hemos acompañado los aumentos, ahora estamos acompañando algo que ha sido requerido y con respecto al tema de medio punto de la antigüedad, por ahí es necesario, también con eso nos va a cambiar el panorama con respecto a los permanentes. Y también acompañando con el aguinaldo y el bono", afirmó Laciar.

Sobre los detalles de la medida, la intendenta explicó que "no sé si va a ser a nivel de empleado contratado, estamos trabajando con eso, pero es necesario también darles respuesta a quienes día a día están con los vecinos y esto que ven, esto de prestar servicio, de estar presentes, uno no lo puede hacer si no lo hace en conjunto con los trabajadores".

La provincia por su parte ya ofreció pagar 80.000 pesos de bono navideño a los docentes, que se oficializó en la reunión paritaria de este martes y que se aplicará a toda la administración pública e incluso se prevé concederlo a los contratados. También esta semana, la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, fue la primera en anunciar el pago de esta mejora salarial a los municipales chimberos para los contratados, por lo cual junto con la Municipalidad de Capital ya serían dos los municipios que aplicarán esta suma fija no remunerativa y no bonificable.