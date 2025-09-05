Capital: analizan transformar la calle Ameghino en una sola mano
Las autoridades municipales estudian un cambio en el sentido de circulación de la calle Ameghino, en las inmediaciones de la avenida Ignacio de la Roza, con el fin de reducir embotellamientos y ordenar el tránsito.
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan analiza un cambio vial en calle Ameghino, que comprendería el tramo desde Ignacio de la Roza hasta Laprida, donde la calle pasaría a ser de una sola mano con dirección sur-norte. Luego, retomaría el doble sentido a tan solo una cuadra de Avenida Libertador.
En tanto, desde la esquina de Ignacio de la Roza hacia el sur, el recorrido incluiría Mitre hasta Avenida Córdoba con sentido norte-sur. El objetivo principal de esta medida es evitar los congestionamientos que se generan en Ameghino, Ignacio de la Roza y también en Avenida Libertador, tres arterias con alto flujo vehicular.
Desde el municipio capitalino sostienen que la iniciativa busca darle mayor fluidez al tránsito y organizar la circulación en una de las zonas más transitadas de la ciudad. Para ello, ya se realizaron reuniones con comerciantes y vecinos del sector, quienes expresaron distintos puntos de vista.
Darío, un comerciante de la zona, manifestó su preocupación: “En realidad, si la hacen de una sola mano y se puede estacionar de un solo lado, nos matan, porque nosotros vivimos de la pasada de la gente. Si la hicieran de una sola mano y permitieran estacionar de los dos lados, no alteraría nada”.
Por el momento, la propuesta continúa en etapa de análisis y será clave el consenso entre vecinos, comerciantes y autoridades para definir si la medida finalmente se implementa.