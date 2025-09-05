La Municipalidad de la Ciudad de San Juan analiza un cambio vial en calle Ameghino, que comprendería el tramo desde Ignacio de la Roza hasta Laprida, donde la calle pasaría a ser de una sola mano con dirección sur-norte. Luego, retomaría el doble sentido a tan solo una cuadra de Avenida Libertador.

En tanto, desde la esquina de Ignacio de la Roza hacia el sur, el recorrido incluiría Mitre hasta Avenida Córdoba con sentido norte-sur. El objetivo principal de esta medida es evitar los congestionamientos que se generan en Ameghino, Ignacio de la Roza y también en Avenida Libertador, tres arterias con alto flujo vehicular.

Desde el municipio capitalino sostienen que la iniciativa busca darle mayor fluidez al tránsito y organizar la circulación en una de las zonas más transitadas de la ciudad. Para ello, ya se realizaron reuniones con comerciantes y vecinos del sector, quienes expresaron distintos puntos de vista.

Darío, un comerciante de la zona, manifestó su preocupación: “En realidad, si la hacen de una sola mano y se puede estacionar de un solo lado, nos matan, porque nosotros vivimos de la pasada de la gente. Si la hicieran de una sola mano y permitieran estacionar de los dos lados, no alteraría nada”.

Por el momento, la propuesta continúa en etapa de análisis y será clave el consenso entre vecinos, comerciantes y autoridades para definir si la medida finalmente se implementa.