La Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan anunció el cronograma de poda urbana para la semana del 18 al 24 de agosto, con un operativo que abarcará diversos barrios y avenidas principales. El objetivo de las tareas es mantener la seguridad vial y peatonal, despejar luminarias y optimizar el desarrollo de los árboles.

El personal municipal trabajará en tres turnos: en la mañana de 8 a 13, en la tarde de 13 a 17 y en la noche 19 a 22 hroas.

Los sectores:

Cuadrante Arenales – Hipólito Yrigoyen – Ignacio de la Roza – Echeverría

Villa América

Barrio Bardiani

Barrio 12 de Octubre

Cuadrante Aristóbulo del Valle – Santa Fe – Av. Rawson – Av. Libertador

“Estas intervenciones son cruciales para prevenir la caída de ramas, que pueden ser peligrosas, y para asegurar que el alumbrado público funcione correctamente. Con este plan de mantenimiento, la municipalidad busca mejorar la calidad de vida en la ciudad y contribuir a un entorno más seguro y estético para todos los sanjuaninos”, expresaron desde el municipio capitalino.