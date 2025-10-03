La Municipalidad de la Capital, a través de su programa MHU (Muralismo, Historia y Urbanismo), celebró la entrega de premios a los ganadores del concurso "Pinta mi Ciudad", una iniciativa que transformó nueve muros de la capital sanjuanina en lienzos artísticos.

La intendente de Capital, Susana Laciar, destacó en el móvil de Canal 13, la rica temática plasmada por los artistas y la intención del concurso de mostrar la identidad local.

"Con este concurso queremos que vean lo que somos los sanjuaninos", expresó Laciar. La intendente resaltó la diversidad de los motivos retratados, mencionando desde el "prócer que también ha sido muy bien retratado", hasta el "deporte muy sanjuanino" y la representación de la "flora y fauna de nuestra provincia".

El objetivo central del concurso fue invitar a la comunidad a participar. “La idea es que los murales de la Ciudad de San Juan que están con posibilidad de ser intervenidos, tantos jóvenes como no tan jóvenes, adultos y niños, puedan intervenir con su arte para demostrar el don de la creatividad que tenemos”, sostuvo la jefa comunal.

La secretaria de Cultura de Capital, Adriana Luluaga, confirmó que fueron 9 los murales intervenidos en total.

Este tipo de iniciativas fue posible gracias a una alianza estratégica. Los municipios, en convenio con una pinturería local, proveyeron el material y los premios, demostrando cómo la participación público-privada es clave para el desarrollo cultural urbano.

Finalmente, Luluaga anticipó el futuro de este proyecto, indicando que la intención de la intendente Laciar es que "se sigan interviniendo" más murales, consolidando así a la Ciudad de San Juan como una galería de arte a cielo abierto.