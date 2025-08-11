La Municipalidad de la Ciudad de San Juan realizará, durante esta semana de agosto, un ciclo gratuito de Capacitaciones en Tecnología de la Información (TI) en el Museo de la Historia Urbana. Las actividades tendrán cupos limitados y requerirán inscripción previa mediante un código QR.

El objetivo es fortalecer los conocimientos tecnológicos de los vecinos, fomentando la inclusión digital, laboral y financiera. Los talleres están destinados a personas interesadas en aprender o actualizar sus habilidades en el uso de herramientas digitales.

El cronograma incluye propuestas variadas:

Martes 12: Inteligencia Artificial para principiantes (11:00) y Ciberseguridad para adolescentes (15:30), con contenidos sobre prevención de cyberbullying, sexting y grooming.

Jueves 14: Uso básico de celular (11:00), con manejo de aplicaciones, cámara, contactos, internet y WhatsApp.

Martes 19: Algoritmos Inteligentes (mañana) y Venta por Internet (tarde), sobre negocios digitales, billeteras virtuales y publicidad online.

Miércoles 20: Finanzas Personales (mañana) y Fotografía de Producto (tarde), para mejorar las imágenes con celular.

Martes 26: ChatGPT: la IA a nuestro servicio y Storytelling.

Miércoles 27: Explorando la creatividad en la era de la IA, dirigida a docentes.

Jueves 28: Cibercuidados para adolescentes, con enfoque en prevención del acoso en redes sociales.

Desde el municipio destacaron que esta propuesta busca acercar la tecnología a distintos sectores de la comunidad, promoviendo el aprendizaje y la participación en un entorno accesible.