La Municipalidad de la Capital firmó un convenio de implementación con la Fundación País Abierto y Digital en el marco del programa “Hacia un gobierno participativo”. El acuerdo busca profundizar la transparencia y la participación ciudadana a través de herramientas digitales.

La intendente Susana Laciar destacó que esta iniciativa marcará un cambio en la forma en que los vecinos interactúan con el municipio. “Los vecinos van a poder intervenir y votar digitalmente el presupuesto que sea significativo para su barrio”, aseguró.

El programa apunta a fortalecer la democracia participativa y el gobierno abierto mediante la incorporación de tecnología en los procesos de gestión. Desde la fundación, remarcaron que la Capital se suma a una red de 30 ciudades argentinas que trabajan en esta línea de modernización.

Uno de los representantes de País Abierto y Digital explicó: “Al analizar más de 100 ciudades detectamos dos grandes debilidades en la transformación digital: la falta de datos abiertos y la escasa participación ciudadana. Hoy la tecnología permite que esa participación sea genuina, que responda a las demandas reales de la gente. Por eso celebramos que San Juan avance en este camino”.

La implementación contempla un portal de datos abiertos, donde la información municipal estará a disposición de la comunidad, y un sistema digital que permitirá agilizar los mecanismos de consulta y votación vecinal.

Laciar subrayó que la modernización es un eje prioritario de su gestión: “Queremos un municipio cercano, transparente y abierto, donde los vecinos no solo observen lo que se hace, sino que también sean parte de las decisiones que impactan en su vida diaria”.

La firma se realizó en la sala de cuadros de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan y marca un paso más en el proceso de modernización institucional que promueve la Capital.