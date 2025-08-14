Capital celebrará a los más pequeños con “Plazaventura en Familia”, mirá el cronograma
Se trata de una propuesta gratuita con juegos, espectáculos y premios para festejar el Día del Niño en distintas plazas de la Capital.
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan anunció la llegada de “Plazaventura en Familia”, una propuesta gratuita con juegos, espectáculos y premios para festejar el Día del Niño en distintas plazas de la Capital.
Serán tres jornadas pensadas para que los más pequeños disfruten de una tarde de diversión junto a sus familias, con actividades creativas, shows en vivo, talleres, sorteos y sorpresas.
La primera cita será el jueves 14 de agosto a las 16:00 en Plaza Evita (Av. Rawson 885 norte). Allí, los asistentes podrán disfrutar del “Paseo de los Niños” con cocineritos y artesanitos, participar de la sección “Pequeños talentos” —donde podrán disfrazarse, cantar o bailar— y presenciar números artísticos como Circontento, un DJ en vivo y el show de El Payaso Piltrafa. También habrá juegos, manualidades colaborativas, taller de folclore y ajedrez, cabina de fotografía, chocolate caliente, sorteos y grandes premios.
La segunda jornada será el viernes 29 de agosto a las 16:00 en la Plaza Almirante Brown (Gral. Acha 1424 sur), con la misma propuesta de actividades, incluyendo espectáculos de Caco y Muñeco, un DJ en vivo y nuevamente El Payaso Piltrafa.
El cierre se realizará el sábado 30 de agosto a las 16:00 en la Plaza Ejército Argentino (Urquiza 802 norte). En esta oportunidad, el show estará a cargo de El Payaso Piltrafa, un DJ en vivo y el Mago Mauricio, sumando magia a la celebración.
Desde el municipio destacaron que el objetivo de “Plazaventura en Familia” es ofrecer espacios de encuentro y recreación, fortaleciendo los lazos comunitarios y brindando a los niños una jornada especial en su día.