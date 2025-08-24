La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que del lunes 25 al viernes 29 de agosto se llevará adelante un operativo integral de desinsectación, desratización y educación ambiental en distintos sectores de la Capital. Las acciones se desarrollarán en turnos de mañana y tarde, abarcando cuadrantes específicos delimitados por calles principales y sus internas.

En el turno de la mañana, los operativos se enfocarán en la desinsectación y educación ambiental en los sectores comprendidos por calles como 9 de Julio, Tucumán, Pedro Echagüe, Aberastain, Av. Rawson, Maipú, Pueyrredón y Aristóbulo del Valle, según el cronograma diario.

Durante la tarde, los equipos se dedicarán a la desratización y desinsectación en cuadrantes que incluyen calles como Ignacio de la Roza, Paula Albarracín de Sarmiento, Libertador, Alvear, Urquiza y Av. España. Los días jueves 28 y viernes 29 se priorizarán los pedidos particulares ingresados a través del sistema de reclamos municipal.

La campaña busca reforzar las medidas de higiene urbana y prevenir la proliferación de plagas, combinando tareas de control ambiental con acciones de educación para la comunidad.