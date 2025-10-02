Con gran entusiasmo y un fuerte componente familiar, Capital celebró la elección de su representante para la próxima Fiesta Provincial del Adulto Mayor. El evento se llevó a cabo este miércoles en el Centro de Convenciones, reuniendo a participantes de diversos centros de jubilados e instituciones.

El vicegobernador Fabián Martín se mostró muy satisfecho de acompañar a la intendenta en la jornada. "Es un acto muy bonito, muy especial porque se llena de familia y por eso lo destacamos," sostuvo Martín.

El vicegobernador resaltó la atmósfera festiva: "Es un gusto acompañar a la intendenta en esta elección. He tenido la oportunidad de acompañar a algunos departamentos y es un evento muy bonito donde cada una de las participantes de los centros de jubilados vienen con la ilusión de ser reinas, y llegan acompañadas de sus hijos y sus nietos"

La intendenta de Capital destacó el proceso de elección y la trascendencia de las participantes. "Las representantes capitalinas son el testimonio de lo que es ser mujer, de la fortaleza, de lo que es el sí a la vida a toda edad, lo que es el compromiso con la comunidad, con el barrio" expresó, valorando la vitalidad y el compromiso social de las postulantes.

La fiesta Provincial en el Cantoni

Carlos Platero, ministro de Desarrollo Humano, por su parte, brindó detalles sobre el evento central. Anunció que su cartera ya se prepara para la Fiesta Provincial del Adulto Mayor, que se celebrará el próximo 15 de octubre.

En esa fecha se elegirá a la reina sanjuanina en el Estadio Aldo Cantoni a partir de las 20 horas. El ministro invitó a toda la comunidad a participar: "Es un evento muy familiar, un evento grande donde todos participan", sostuvo Platero.