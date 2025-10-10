La ciudad de Capital reafirmó su compromiso con la capacitación laboral y la inclusión productiva al entregar más de 300 certificados a vecinos que completaron distintos cursos de formación profesional durante la gestión 2025. El acto fue encabezado por la intendenta Susana Laciar, quien subrayó la importancia de la educación y la formación como pilares del desarrollo urbano y social.

“Una ciudad no solo se construye con cemento y edificios, sino a través de la formación de ciudadanos”, afirmó Laciar, destacando el enfoque integral del programa. La funcionaria explicó que la capacitación no termina en la entrega del certificado, sino que se completa con la intermediación laboral, conectando a los vecinos con empresas locales para generar empleo real: “No es que los dejamos solos con la capacitación, hacemos el llamado a las empresas para que tomen a los capacitados; es un círculo virtuoso para una ciudad que progresa a través de los verdaderos ciudadanos que quieren aprender, trabajar y producir”, señaló.

En total, fueron 383 certificados entregados este año, incluyendo formaciones en oficios, habilidades digitales y emprendimientos locales. Gracias a este programa, 117 vecinos de Capital lograron insertarse en el mercado laboral, consolidando un modelo que combina formación, práctica y empleo.

“Acá no hay un gasto, acá hay una inversión. Invertimos en la posibilidad de que cada persona que confía en sus talentos consiga trabajo, y cuando una persona trabaja, hay una familia que progresa y una ciudad que avanza”, remarcó Laciar, enfatizando la importancia social y económica de estos programas.