La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, en conjunto con la empresa FERMAR SA, firmó un Acta Acuerdo para promover oportunidades laborales para jóvenes vecinos, en el marco del Programa Fomentar Empleo. La iniciativa busca capacitar a seis jóvenes y brindarles experiencia en un entorno de trabajo real, fortaleciendo la empleabilidad local mediante la articulación público-privada.

El acuerdo fue suscripto por la intendente Susana Laciar, la Secretaria de Economía y Hacienda, Érica Díaz Fior, y el Director de Empleo y Desarrollo Productivo, Antonio Díaz Ariza, en representación del municipio. Por la empresa, firmó Alejandro Lucero, representante legal de FERMAR SA.

El programa permitirá a los participantes realizar prácticas calificantes dentro de la empresa, bajo la supervisión de un tutor designado por la firma, quien garantizará el cumplimiento de los objetivos formativos y el desarrollo de competencias clave para el desempeño laboral. Desde el municipio destacaron el compromiso de la empresa con la empleabilidad local, ya que realizará un aporte voluntario a favor de los jóvenes beneficiarios.

Según explicaron desde la Dirección de Empleo y Desarrollo Productivo, el organismo trabaja de forma continua en conectar ofertas laborales del sector público y privado con recursos humanos capacitados. Además de la vinculación laboral, brinda capacitaciones técnicas, talleres y orientación laboral para mejorar la empleabilidad de la ciudadanía.

En esta oportunidad, la articulación con FERMAR SA permitió la convocatoria, preselección y presentación de perfiles adecuados, resultando seleccionados seis jóvenes, quienes fueron acompañados en su primer día de prácticas por la intendente Laciar.