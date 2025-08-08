La intendenta de la Capital, Susana Laciar, pasó por el móvil de Canal 13 y brindó detalles sobre diversas obras que se encuentran en ejecución o en etapa de gestión en el departamento, destacando especialmente la intervención en el Teatro Municipal, el paseo Alberdi y la plaza Aberastain. Además, mencionó proyectos conjuntos con la provincia que apuntan a revitalizar espacios clave del eje cívico-cultural de la ciudad.

Uno de los puntos más sensibles es el estado del Teatro Municipal, que se encuentra cerrado desde hace varios meses. Laciar explicó que el edificio presenta problemas estructurales importantes, especialmente en el sistema cloacal, y que esto afecta también al hotel ubicado en el mismo inmueble.

“Estamos trabajando. Justamente el tema cloacal es un tema que involucra tanto al teatro como al hotel que está abajo y todo lo que es el PH de arriba. Recordemos que es un inmueble que estamos alquilando”, indicó la jefa comunal.

La intendenta también señaló que la resolución no depende únicamente del municipio, ya que deben coordinar con el propietario del edificio y con OSSE. “Hay varios actores que intervienen. El propietario, con quien tenemos que arreglar el alquiler para solventar estos gastos. Porque lo que hacemos, cuando lo alquilamos, es administrar recursos de los vecinos. Y también interviene OSSE, a quienes les pedimos autorización porque es un tema de infraestructura local”, explicó.

Laciar fue enfática al remarcar que el teatro ya presentaba severas fallas al momento de asumir su gestión: “Los baños no estaban en condiciones, lo que implicaba que cada vez que se usaban colapsaban. Esto ponía en riesgo tanto a los espectadores como a los artistas y a quienes estaban en el hotel”. Actualmente, se está interviniendo en el sistema de baños y pintura, aunque aún no hay una fecha concreta para su reapertura.

Otra obra clave para el departamento es la puesta en valor de la plaza Aberastain, ubicada frente a la Municipalidad. En este caso, el financiamiento proviene de fondos municipales, aunque se trabaja en articulación con el Gobierno provincial.

“La intervención en la plaza tiene que ver con mejorar la electricidad, el sistema de riego, los pisos y los juegos. Todo sin interferir en la idiosincrasia con la que fue pensada por Ramos Correa”, detalló Laciar.

Respecto al Paseo Gastronómico Alberdi, la intendenta comentó que ya se instalaron los carros y que se está trabajando en soluciones técnicas para su funcionamiento adecuado. “Lo que estamos haciendo en conjunto con provincia es la bajada de luz para que cada uno de los carros tenga su propia bajada y se haga cargo de su gasto de electricidad”, dijo.

Nuevos proyectos

Además, se encuentra en proceso el Paseo de los Artesanos, que se ubicará frente al cementerio. Sin embargo, hay gestiones pendientes: “Ahí tenemos que hacer trámites porque ese terreno es de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABE), ya que pertenece al sistema ferroviario, y necesitamos avanzar sobre la titularidad del terreno”, explicó Laciar.

Esta intervención estaría vinculada al desarrollo del Parque General Belgrano y su anexo, obras que, según Laciar, están bajo competencia provincial. “Es una obra en conjunto con provincia, porque toda la intervención del parque y su anexo es jurisdicción de ellos”, aclaró.