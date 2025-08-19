Capital se pintará de colores con el concurso de murales para estudiantes de secundarias

En la jornada de este martes, la intendente Susana Laciar anunció el lanzamiento del concurso “Pinta Mi Ciudad”. Se trata de una iniciativa que convoca a jóvenes estudiantes con orientación artística a intervenir el paisaje urbano a través de murales originales.

Bajo el lema “San Juan innovador y resiliente”, los murales deberán transmitir identidad, pertenencia y creatividad, reflejando la mirada de las nuevas generaciones sobre el presente y futuro de la ciudad. En este marco, la intendente mencionó: “La verdad es que, como ciudad, nos enorgullece poder incentivar el arte joven”. A la vez, añadió: “Ese arte que educa sin palabras, ese arte que expresa sentimientos, que expresa emociones, que expresa valores, que se apte quede impreso en esos murales”.

La jefa comunal agradeció el trabajo conjunto del área joven y las secretarías de turismo, cultura y educación. De acuerdo con lo que informó, esta acción está articulada con lo privado para poder obtener los materiales y recursos necesarios.

Uno de los jurados del concurso mencionó que es importante conocer más del muralismo y su importancia de adentrarse en las raíces de la sociedad. “Además, es un arte para todos”, señaló. Seguidamente, sumó que “San Juan tiene muy buenos murales, que inclusive están destacados dentro del circuito turístico de la ciudad de San Juan y este no va a ser un espacio aislado, o sea, que se va a integrar a todo ese circuito de murales”.

Detalles del concurso

Inscripción gratuita hasta el 7 de septiembre, mediante formulario digital disponible en https://forms.gle/rjSCyH7Eu7eVLJbp9

Ejecución de murales: del 12 al 26 de septiembre, en el Museo de la Historia Urbana

Se seleccionarán 15 proyectos que serán pintados en muros exteriores del museo

La municipalidad proveerá todos los insumos artísticos y materiales necesarios

. Podrán participar en grupos de hasta 7 integrantes, acompañados por un docente responsable.

Cada grupo deberá presentar:

Título del mural

Boceto digital (PDF o JPG)

Descripción conceptual

Datos de los integrantes y docente acompañante

Se otorgarán $1.000.000 en insumos artísticos para el mejor mural en cada una de las siguientes categorías:

Escuelas secundarias

Carreras terciarias o universitarias

El jurado estará integrado por Mercedes Yacante, Eliana Femenía, Estela Milán y Lucas Sepúlveda, artistas visuales de destacada trayectoria.