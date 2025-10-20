El Ministerio de Seguridad y la Municipalidad de la Capital firmaron un convenio con el Consorcio Barrio San Martín para instalar un puesto policial dentro del predio y reforzar las medidas de prevención ante los reiterados hechos de inseguridad denunciados por los vecinos.

El acuerdo fue oficializado este lunes y forma parte del plan integral de seguridad que impulsa el Gobierno provincial junto con el municipio y los consorcios privados.

El administrador del Consorcio San Martín, Alejandro Marinelli, celebró la medida y destacó la rapidez de la respuesta estatal. “Estamos muy contentos por todo lo que está pasando. Destaco la inmediatez con que tanto la Intendencia como la Secretaría de Seguridad se pusieron a disposición nuestra. En muy corto tiempo logramos concretar la posibilidad de brindar un puesto policial que va a dar seguridad a todos los que habitan el consorcio, sobre todo a la gente mayor”, expresó.

El administrador explicó que el barrio había sido escenario de varios robos y arrebatos debido a su cercanía con la Avenida Circunvalación. “Esta parte final del consorcio quedaba muy expuesta. La presencia policial va a resguardar esta zona y permitirá un tránsito permanente de la policía, lo que brindará mayor seguridad a todo el complejo”, afirmó.

Marinelli detalló además las obras complementarias que se ejecutarán desde la administración del consorcio. “Ya empezamos con el cerramiento global del consorcio, con portones automatizados y rejas. En una segunda etapa, a partir de enero o febrero, instalaremos 26 cámaras de monitoreo, de las cuales cuatro estarán conectadas al Cisem para vigilancia en tiempo real”, explicó.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, destacó el trabajo conjunto entre el sector público y los vecinos. “Se firmó un comodato entre el consorcio y la Secretaría de Seguridad. El consorcio puso a disposición un espacio para instalar el puesto policial y fortalecer la seguridad en toda la zona”, indicó.

Delgado subrayó que la iniciativa se enmarca en la política provincial que busca combinar presencia policial, tecnología y participación vecinal. “Trabajamos sobre tres ejes: mayor presencia policial, analítica de la información y tecnología aplicada a la prevención. Este convenio es el resultado del esfuerzo compartido entre los vecinos, el municipio y el Ejecutivo provincial”, señaló.

El funcionario adelantó que el nuevo puesto se integrará al sistema de vigilancia provincial. “Vamos a vincular las cámaras del consorcio con el Cisem para controlar los ingresos, egresos y movimientos en la zona. Según las necesidades, se definirá la cantidad de agentes y el tipo de movilidad, que puede incluir motos o bicicletas, según lo que sea más eficaz en el lugar”, explicó.

Finalmente, Delgado resaltó que esta experiencia podría replicarse en otros puntos de la provincia. “Estamos trabajando con los vecinos de distintos departamentos para identificar las zonas donde hace falta mayor presencia policial. No hay recursos para cubrir todo el territorio al 100%, pero optimizamos lo que tenemos para dar respuestas concretas”, concluyó.