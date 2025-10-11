El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, avanza con la obra de pavimentación en calle Urquiza, en el tramo comprendido entre avenida Córdoba y calle 9 de Julio. La intervención busca mejorar la transitabilidad en una zona de alto flujo vehicular y aumentar la seguridad tanto para los conductores como para los vecinos frentistas.

Los trabajos contemplan la demolición completa de las losas existentes, debido al marcado deterioro del pavimento que impide su recuperación. Una vez finalizada esta etapa, se reacondicionará la estructura de la calzada con material de base, nivelando el terreno hasta alcanzar la rasante definitiva.

Luego, se colocará una carpeta de concreto asfáltico, sustituyendo el actual pavimento rígido por uno flexible, más apto para el tránsito que circula habitualmente por esta vía.

Las tareas iniciaron con un corte entre avenida Córdoba y calle Miranda. Desde la Dirección Provincial de Vialidad informaron que los cortes serán parciales y programados, de modo que se garantice tanto la circulación vehicular como el ingreso a las viviendas. La extensión de cada corte dependerá del avance de los trabajos de demolición y reconstrucción.

La obra, supervisada técnicamente por la Dirección Provincial de Vialidad, forma parte de un plan integral de recuperación de calles urbanas que apunta a mejorar la movilidad y prolongar la vida útil de la red vial en la Ciudad de San Juan.