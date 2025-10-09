Cómo funcionarán los servicios de Capital en el finde XXL
El fin de semana largo es por el feriado del viernes 10 de octubre, que fue trasladado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
La Municipalidad de Capital informó cómo operarán sus servicios durante el fin de semana extralargo que comienza el viernes 10 de octubre. El feriado corresponde al traslado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando tres días de descanso.
A continuación, el detalle del esquema de servicios para que los vecinos tomen sus precauciones:
Servicios esenciales y recolección
Los servicios esenciales y vitales mantendrán su funcionamiento habitual para garantizar la limpieza y atención a la comunidad:
Recolección de Residuos: Funcionamiento normal durante todo el fin de semana largo.
Servicios Fúnebres: Atención normal.
Atención al Público y Emergencias
Las áreas de emergencia y el Cementerio Municipal operarán bajo un esquema de guardia:
Cementerio Municipal: Permanecerá abierto en su horario extendido, de 8:00 a 20:00 horas.
Servicio de Emergencia Municipal (SEM): Trabajará con guardia mínima.
Monitores Urbanos: Operarán con guardia mínima.
Grúa y Playa de Remoción: Funcionarán con guardia mínima.
Servicios sin Actividad y Mercados
Algunos servicios registrarán interrupciones, especialmente el sistema de estacionamiento medido y el mercado el lunes:
Eco-SEM (Estacionamiento Medido): Sin actividad durante todo el fin de semana largo.
Feria y Mercado de Abasto: Tendrán atención normal durante los días festivos, con la excepción de que permanecerán sin actividad el lunes 13 de octubre.
Desde la municipalidad de la Ciudad de San Juan informaron y solicitaron que “ante cualquier consulta o necesidad, los vecinos podrán comunicarse con los canales habituales de atención municipal, incluyendo el Centro de Atención al Vecino".