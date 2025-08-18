Cortarán el tránsito durante 10 días en una zona de Capital por obras de reparación de la red de agua

Desde el 18 de agosto, personal del área de Obras Sanitarias iniciará la reparación de la red distribuidora de agua potable en el departamento Capital. Los trabajos consisten en la sustitución de un tramo de cañería H'F de 63 milímetros por una nueva de PVC de 160 milímetros, lo que permitirá optimizar el servicio en la zona.

Para ejecutar estas tareas será necesario interrumpir totalmente el tránsito vehicular en calle Scalabrini Ortiz, entre Sargento Cabral y el lateral norte de Circunvalación, durante un período estimado de 10 días.

Las autoridades informaron que el sector estará debidamente señalizado con carteles indicativos y desvíos de tránsito hacia calles alternativas, a fin de garantizar la seguridad vial.

Una vez finalizada la obra de reemplazo de cañerías, se procederá con la reparación de la calzada, compactación y balizamiento correspondientes, para restablecer la normal circulación en el sector.