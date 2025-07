Una situación que lleva más de 15 días sin resolución tiene en vilo a vecinos de calle Entre Ríos, justo al frente de la intersección con Pedro Echagüe, en Capital. Un gran pozo que se ha ido profundizando con el paso de los días pone en riesgo a transeúntes y vehículos, y pese a los reiterados reclamos, ninguna autoridad dio una solución concreta.

Jorge Páez, vecino de la zona, denunció que tanto la Municipalidad de Capital como OSSE (Obras Sanitarias Sociedad del Estado) se deslindan responsabilidades, generando un “peloteo institucional”. “Esto parece un partido de tenis. La pelota va y viene. OSSE dice que no hay pérdida de agua y que no les corresponde. En la municipalidad me derivan a otros números porque aseguran que la rotura la provocó OSSE”, relató indignado.

Según comentó Jorge Páez, el problema comenzó con un leve hundimiento del terreno, pero la situación se agravó en pocos días. “La municipalidad vino dos veces, tiraron alquitrán, pero se siguió hundiendo. Ahora el bloque de hormigón se partió por completo. Anoche escuché un golpe fuerte, seguro fue un auto que cayó en el pozo”, agregó.

En la vereda de su casa, los vecinos intentaron señalizar el peligro con bolsas de piedras y tierra, ante la inacción de las autoridades. “Yo no lo hice porque si alguien se lleva por delante eso, el problema puede ser peor. Lo mínimo que podrían haber hecho es poner conos o cintas de advertencia”, cuestionó Jorge Páez.

La frustración del vecino crece al ritmo de las grietas que se extienden sobre el asfalto. “Mandé fotos, hice llamados, fui hasta Casa de Gobierno. Nadie responde. Ni siquiera han venido a ver cómo está. El peligro es real. Alguien se puede matar”, aseguró José.

Además, denunció que la falta de obras adecuadas ya le trajo consecuencias materiales: “Tuve que poner mallas y rejas plásticas en el frente porque ya me rompieron una ventana y me volaron un espejo de un auto nuevo”, contó.

El temor de los vecinos ahora es que les apliquen una solución parcial y de emergencia, sin resolver el problema de fondo. “Espero que no hagan lo que hacen siempre: tirar una camionada de ripio, rodear con cal y que dentro de 10 días nos veamos. Si me tapan la puerta de casa con tierra, directamente no voy a poder salir”, advirtió.

El vecino cerró su relato: “En pleno 2025, ¿tengo que acudir a un noticiero para que me arreglen la calle? Todos cobran sueldos: obra sanitaria, municipalidad, planeamiento. Pero nadie labura. Solo mandan a un pobre obrero con una pala a tapar parches, mientras los que sufrimos somos los vecinos que pagamos los impuestos”, concluyó.