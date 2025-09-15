La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dio a conocer el cronograma semanal de desinsectación y desratización que se llevará a cabo en distintos sectores del departamento.

Los operativos, que buscan reforzar la salud ambiental, se realizarán del lunes 15 al viernes 19 de septiembre en turnos mañana y tarde.

DíaTurno MañanaTurno Tarde
Lunes 15Atención de pedidos particulares ingresados por el sistema municipal de reclamos.Atención de reclamos particulares de vecinos.
Martes 16Desratización en cuadrante: Av. 9 de Julio, Av. Alem, San Luis, Av. Rawson y calles internas.Desratización en cuadrante: Av. 9 de Julio, Las Heras, Alberdi, Av. Alem y calles internas.
Miércoles 17Desratización en cuadrante: Av. 9 de Julio, Av. Alem, San Luis, Av. Rawson y calles internas.Desratización en cuadrante: Av. 9 de Julio, Las Heras, Alberdi, Av. Alem y calles internas.
Jueves 18Desratización en cuadrante: Av. 9 de Julio, Av. Alem, San Luis, Av. Rawson y calles internas.Desratización en cuadrante: Av. 9 de Julio, Las Heras, Alberdi, Av. Alem y calles internas.
Viernes 19Desratización en cuadrante: Av. 9 de Julio, Av. Alem, San Luis, Av. Rawson y calles internas.Desratización en área de Servicios Auxiliares y atención de pedidos particulares.

Desde el municipio recordaron a los vecinos que pueden realizar sus reclamos o pedidos particulares a través del sistema municipal de gestión de reclamos, para ser atendidos dentro de los operativos programados.