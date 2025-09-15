CAPITAL
Este es el cronograma de desinsectación y desratización, conocé si toca en tu zona
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dio a conocer el cronograma semanal de desinsectación y desratización que se llevará a cabo en distintos sectores del departamento.
Los operativos, que buscan reforzar la salud ambiental, se realizarán del lunes 15 al viernes 19 de septiembre en turnos mañana y tarde.
|Día
|Turno Mañana
|Turno Tarde
|Lunes 15
|Atención de pedidos particulares ingresados por el sistema municipal de reclamos.
|Atención de reclamos particulares de vecinos.
|Martes 16
|Desratización en cuadrante: Av. 9 de Julio, Av. Alem, San Luis, Av. Rawson y calles internas.
|Desratización en cuadrante: Av. 9 de Julio, Las Heras, Alberdi, Av. Alem y calles internas.
|Miércoles 17
|Desratización en cuadrante: Av. 9 de Julio, Av. Alem, San Luis, Av. Rawson y calles internas.
|Desratización en cuadrante: Av. 9 de Julio, Las Heras, Alberdi, Av. Alem y calles internas.
|Jueves 18
|Desratización en cuadrante: Av. 9 de Julio, Av. Alem, San Luis, Av. Rawson y calles internas.
|Desratización en cuadrante: Av. 9 de Julio, Las Heras, Alberdi, Av. Alem y calles internas.
|Viernes 19
|Desratización en cuadrante: Av. 9 de Julio, Av. Alem, San Luis, Av. Rawson y calles internas.
|Desratización en área de Servicios Auxiliares y atención de pedidos particulares.
Desde el municipio recordaron a los vecinos que pueden realizar sus reclamos o pedidos particulares a través del sistema municipal de gestión de reclamos, para ser atendidos dentro de los operativos programados.