Para quienes circulan en las calles del centro sanjuanino, hay diversas intersecciones que presentan graves problemas a la hora de cruzarla, ya sea por el horario, el tráfico o el dar la derecha. Ante ello, desde la Municipalidad de Capital se tomaron medidas correspondientes en muchas esquinas para disminuir los siniestros viales, aunque en otras se está evaluando la colocación de semáforos por el criterio y los estudios que se deben realizar, como lo es calle Ignacio de la Roza y Entre Ríos.

El jefe de Gabinete del municipio, César Aguilar, dialogó con Canal 13 San Juan y especificó que “hemos colocado alrededor de 10 y 12 equipos nuevos de semáforos. La mayoría se han puesto en esquinas que, de acuerdo con las estadísticas, es donde ocurrían mayores siniestros viales”. Además, agregó que hay algunas zonas donde se debería incrementar más la educación vial de los ciudadanos sanjuaninos, ya que no respetan las normas de tránsito.

“Muchos no entienden la prioridad de la mano derecha como en las intersecciones de calle 25 de Mayo y Catamarca. Los que vienen por calle 25 de Mayo circulan a alta velocidad, pero quienes tienen la prioridad de paso son los que circulan por calle Catamarca”.

Ese es uno de los criterios que se tiene en cuenta para la colocación de semáforos en las esquinas. Otro de los criterios que hay que tener en cuenta son los tiempos en los que se frena al tráfico, para evitar que se aglomeren los autos. “Debería ser un semáforo de tres tiempos y el que viene circulando por calle Entre Ríos viene de otro semáforo en calle Mitre, por lo que hay que estudiar mucho los tiempos y más en horarios complicados”.

Por último, detalló que muchas de las zonas que eran críticas como Avenida Libertador y calle Caseros, o Libertador y Güemes, ya tienen sus respectivos semáforos que han reducido visiblemente los siniestros viales.