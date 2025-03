Desde el fin de semana que pasó, el municipio de la Capital sacó de la zona del parque a los vendedores y pancheros que estaban en la zona del Parque de Mayo. Tras esta medida, la comuna anunció que dejará de pagar el alquiler de dos locales en los que funcionan las ferias persas de Capital.

En entrevista con el móvil de Canal 13, el coordinador de Gabinete de la Capital, César Aguilar, explicó que la idea es poner en regla todas las actividades económicas que se dan en Capital y para eso buscarán regularizar a todos los comerciantes del Parque y también a los de las Ferias Persas.

El funcionario recordó que Capital tiene dos ferias conocidas como persas, una funciona en la zona de calle Laprida, casi Avenida Rioja y la otra sobre Rioja, casi Libertador. Dos locales que se ubican en importantes puntos clave del microcentro de San Juan.

Aguilar aseguró que “lo que no quiere más la intendente Susana Laciar es generar nuevos espacios que siga bancando el municipio, porque en definitiva no los banca el municipio, los banca el ciudadano, esos locales no entregan factura”, aseveró el funcionario quien destacó que el comercio sin factura es ilegal.

El coordinador agregó que todos los comercios que funcionan dentro de los locales deben emitir facturas por las ventas que hacen, pero reconoció que no cumplen con este requisito. Además, agregó que dentro de estos galpones “hay gente que regentea al resto”, es decir que se erigen en líderes del grupo de vendedores.

“No podemos nosotros estar pagando algo que no esté en las condiciones en las que debe estar, entonces la verdad que la intención seria no tener que pagar más”, aseveró el funcionario quien agregó que “los comerciantes deberían pagar con su recaudación los alquileres y habilitarlos como corresponde”, aseveró.

Los del parque

Mientras Capital busca regularizar a los vendedores de las Ferias Persas, unos días antes ya comenzó con un proceso similar con los vendedores del Parque de Mayo.

En este caso, Aguilar explicó que hay tres grupos bien definidos. Por un lado, están los que venden ropa y artesanías en la zona de calle San Luis, por otro lado, están los pancheros y en un tercer lugar se encuentran los manteros que desde hace un tiempo se vienen instalando en la Plaza España.

Aguilar explicó que se está evaluando una posible solución para estar personas que no podrán seguir trabajando en los lugares que ocupaban. Se están evaluando diferentes alternativas que incluyen la posibilidad de implementar un plan que en algún momento pensó el Gobierno provincial para colocar a los gastronómicos en la zona del interior del parque.

“La idea es que podamos reubicar a esta gente en lugares públicos aptos y autorizados por la municipalidad de la Capital”, concluyó el coordinador.