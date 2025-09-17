Inauguraron pavimento y luminarias en una transitada calle sanjuanina

En horas de la tarde de este martes se llevó a cabo la inauguración de pavimento y luminarias en un importante tramo de Paula Albarracín de Sarmiento, en Capital. La intendenta Susana Laciar y el candidato a diputados del Frente Por San Juan, Fabián Martín cortaron la cinta de fin de obra junto a los vecinos.

La inauguración de pavimentación se realizó en Paula Albarracín de Sarmiento entre Avenida Libertador y Avenida Ignacio de la Roza. La intendenta contó que la obra de reconversión de luz led se realizó con fondos municipales, mientras que la pavimentación con fondos del Plan de Pavimentación Provincial.

El vicegobernador manifestó: “Felicito a la intendenta Susana Laciar que viene inaugurando prácticamente una obra todas las semanas, lo que es muy importante para todos los capitalinos, pero también para los sanjuaninos porque sin dudas, la Ciudad de San Juan es un lugar que recorremos todos los habitantes de la provincia"

"Nosotros creemos en la obra pública y por eso hemos activado al 100% a la obra pública, porque crea infraestructura, porque crea trabajo para los sanjuaninos, porque genera más seguridad para los transeúntes", señaló el candidato a diputado nacional por el Frente Por San Juan.