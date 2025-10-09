La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continúa fortaleciendo la articulación entre el sector público y privado para generar oportunidades laborales para los jóvenes capitalinos. En este marco, la reconocida cadena internacional KFC (Kentucky Fried Chicken), próxima a instalarse en la provincia, confió al municipio la búsqueda de su futuro personal del local que se instalará en el Patio Alvear.

Este miércoles 8 de octubre, a las 9:00, se llevó a cabo una preentrevista virtual a través de la plataforma Zoom, desde el Museo de la Historia Urbana, coordinada por la Dirección de Empleo municipal, junto a la directora de Recursos Humanos de KFC.

Más de 100 jóvenes de entre 18 y 22 años participaron de esta primera instancia. Todos forman parte de la base de datos de la Dirección de Empleo y han participado previamente en los distintos programas de capacitación ofrecidos por la Municipalidad, fortaleciendo así sus herramientas para ingresar al mundo laboral.

La jornada se desarrolló en tres etapas: una presentación institucional de KFC, la explicación de la metodología de entrevistas que se aplicará durante el proceso de selección, y la exposición de los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para la incorporación de personal.