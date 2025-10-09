KFC comenzó la búsqueda de personal en conjunto con la Ciudad de San Juan
Más de 100 jóvenes participaron en una preentrevista organizada por la Municipalidad de San Juan y la cadena internacional KFC, que confió al municipio la búsqueda de su próximo personal en la provincia en el local que estará instalado en el Patio Alvear.
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continúa fortaleciendo la articulación entre el sector público y privado para generar oportunidades laborales para los jóvenes capitalinos. En este marco, la reconocida cadena internacional KFC (Kentucky Fried Chicken), próxima a instalarse en la provincia, confió al municipio la búsqueda de su futuro personal del local que se instalará en el Patio Alvear.
Este miércoles 8 de octubre, a las 9:00, se llevó a cabo una preentrevista virtual a través de la plataforma Zoom, desde el Museo de la Historia Urbana, coordinada por la Dirección de Empleo municipal, junto a la directora de Recursos Humanos de KFC.
Más de 100 jóvenes de entre 18 y 22 años participaron de esta primera instancia. Todos forman parte de la base de datos de la Dirección de Empleo y han participado previamente en los distintos programas de capacitación ofrecidos por la Municipalidad, fortaleciendo así sus herramientas para ingresar al mundo laboral.
La jornada se desarrolló en tres etapas: una presentación institucional de KFC, la explicación de la metodología de entrevistas que se aplicará durante el proceso de selección, y la exposición de los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para la incorporación de personal.