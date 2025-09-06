La Municipalidad de la Ciudad de San Juan celebró un hito en infraestructura urbana: el 100% de las calles capitalinas cuentan ahora con iluminación LED, tras la instalación de las últimas luminarias en el Barrio Mutual Banco San Juan I. La medida forma parte de un plan de modernización iniciado en 2024 que busca transformar la visibilidad, seguridad y eficiencia energética de los espacios públicos.

En diálogo con la prensa, la intendenta Susana Laciar destacó: “Definitivamente la Capital 100% tiene luz LED. Cuando ingresamos a la gestión vimos que faltaba un 30% para completar la iluminación LED en Capital, y hubo una intención conjunta de vecinos y de nuestra administración de hacer el recambio total. Fueron 3.888 luminarias instaladas entre 2024 y 2025”.

El plan se ejecutó con fondos municipales y recursos provenientes de coparticipación provincial, bajo una gestión que Laciar calificó como austera. Además, la modernización fue posible gracias al trabajo conjunto con el Gobierno provincial y el financiamiento del FODERE (Fondo de Desarrollo Regional).

Entre 2024 y lo que va de 2025, se reemplazaron un total de 3.388 luminarias LED distribuidas en los cuatro distritos de la Capital:

Centro: 295 luminarias (2024) + 162 (2025)

Concepción: 242 (2024) + 595 (2025)

Desamparados: 477 (2024) + 984 (2025)

Trinidad: 49 (2024) + 584 (2025)

La intendenta explicó que las luces amarillas que aún pueden observarse corresponden a áreas privadas de consorcios, y se firmaron convenios con estos para ingresar y mejorar la iluminación de los espacios comunes, a cambio de permitir actividades institucionales dentro del programa de gestión de cercanía.

El recambio por tecnología LED no solo mejora la visibilidad de calles, plazas y espacios públicos, sino que reduce el consumo energético, disminuye los costos de mantenimiento y aumenta la seguridad para vecinos, peatones, ciclistas y automovilistas. Laciar remarcó: “Todas las zonas de Capital cuentan con luz LED y es un avance en todo sentido. En cada rinconcito de la ciudad pueden verse obreros trabajando con dedicación para lograr estas mejoras”.